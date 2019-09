Sneakers | le nuove Converse celebrano gli 80 anni di Batman

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Quella tra lee i fumetti è una lunga storia d'amore, coronata di recente da una nuova capsule collection in onore di: quest'anno il «Cavaliere Oscuro» compie ben 80, e il brand di footwear ha deciso di celebrarne l'versario dando vita a sei nuovi modelli per i fan del supereroe. Risale infatti al 30 marzo 1939 il numero 27 della rivista Detective Comics, dove per la prima volta esordì il personaggio dinella storia intitolata Il caso del sindacato chimico. La serie difirmata daè composta da due versioni di Chuck 70 e da due di All Stars, sia alte che basse, esplorando le origini del celebre fumetto: l'ispirazione arriva in particolare dagli'50, '60 e '70, attingendo al classico stile Pop diventato popolare in quegli. Il primo modello di Chuck 70 presenta ...

graffitishop : Le nuove #adidas Streetball prendono spunto da un modello da basket degli anni '90 e si spingono un po' più in là.?… - CyberdudeMAG : Nike Nintendo 64, le nuove sneakers ispirate alla console anni ’90 - zazoomnews : In arrivo delle nuove sneakers della Nike ispirate al Nintendo 64 - #arrivo #delle #nuove #sneakers #della -