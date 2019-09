Siparietto social De Roon-Roma | il calciatore sfotte i giallorossi | che rispondono con

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si chiude con la sconfitta interna contro l’Atalanta l’imbattibilità delladi Fonseca, che nel turno infrasettimanale di ieri in Serie A è stata sconfitta all’Olimpico dai bergamaschi per via delle reti di Zapata e De. Proprio il centrocampista degli orobici si è reso protagonista di un simpatico, prendendo di mira ironicamente l’account inglese Twitter della. Questo il post: “Quando impedisci all’admin di @ASEN di pubblicare meme per una vittoria”, con la gif della sua esultanza all’Olimpico. Pronta la risposta della, che ha replicato le proprie sensazioni commentando con lo sguardo contrariato di Greta Thurnberg. Di seguito le foto. When you keep the @ASEN admin from posting winning memes. pic.twitter.com/GAjJyqVZyC — Marten de(@Dirono) September 25, 2019 ...

