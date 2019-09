Sicilia | tavolo al Mit su cantieri | Cancelleri ' forte spirito collaborativo'

Sicilia : istituito tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S 'falliti i piani regionali' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia . Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l'intero comparto zoo tecnico Sicilia no con gravi ripercussioni sull'intera economia i

Sicilia : istituito tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S ‘falliti i piani regionali’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia. Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l’intero comparto zootecnico Siciliano con gravi ripercussioni sull’intera economia isolana e costituiscono anche un serio pericolo per la salute umana. Da oggi partono finalmente una serie di ...