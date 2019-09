Shampoo | ogni quanto è necessario lavarsi i capelli?

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Vi avevamo già messo davanti all'ardua domandaè giusto farsi la doccia?. E la risposta più corretta, nel rispetto del vostro pH, è di evitarla quotidianamente, ma di non scordarsene mai dopo aver fatto sport. La stessa cosa vale anche per la domanda:volte fare lo? Oggigiorno gli uomini si lavano troppe volte la settimana i, spesso anche tutti i giorni, non solo per esigenze sportive. E questo rende il cuoio capelluto più debole e il rischio di calvizie più alto. Secondo gli esperti, ognuno dovrebbe trovare la sua giusta via di mezzo. Chi ha il fusto del capello debole o sottile e che produce molti oli naturali, dovrà ovviamente fare piùla settimana. Chi li ha normali o secchi, invece, dovrà detergerli massimo due volte la settimana, per non irritare la pelle. Di recente, infatti, George ...

