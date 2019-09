Serie C | obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per 7 tifosi della Viterbese

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una misura cautelare diditutti i giornisettimana, è stata firmata dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nei confronti di setteche lo scorso 17 marzo, dopo l’incontro di calcio tra la Casertana e ladisputato nello stadio Pinto avrebbero aggredito le forze dell’ordine ferendo due carabinieri e un agenteScientificaQuestura di Caserta. I setteerano stati già raggiunti da altrettanti provvedimenti DaspoQuestura ma a seguito di ulteriori indagini la ProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto ed ottenuto dal gip la nuova misura notificata dagli agentiDigos di Caserta e Viterbo. L’ipotesi di accusa è violenza e minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto fu anche vittima ...

GinoScardina : #agorarai scusate ma con questa tracciabilita fatta un questo modo non ci state prendendo ancora una volta in giro… - JackBurton_79 : @quantum_prana @MassimoFamularo @simonespetia Il problema è che le soluzioni semplici a problemi complessi... Non e… - Lopensky_88 : RT @F1Italianteam: La settima edizione della #SportLeague vedrà al via ben 18 piloti, 9 teste di serie ed 11 new entry rispetto alla passat… -