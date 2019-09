Serie B | Pescara-Crotone | dove vedere la gara in Tv

Pescara-Crotone - sesta giornata Serie B : la partita in tv su Rai Sport il 27 settembre : La sesta giornata di Serie B prenderà il via venerdì sera dallo stadio Adriatico con uno dei match più attesi di questo turno cadetto, Pescara-Crotone, anticipo che mette di fronte due squadre dalle ambizioni importanti, anche se entrambe sono ancora alla ricerca del passo giusto per irrompere nell’alta classifica. La compagine padrona di casa è reduce dalla sconfitta sul campo del Cittadella (2-1) subita nel turno infrasettimanale di ...

Video/ Cittadella Pescara - 2-1 - : highlights e gol - Diaw decisivo - Serie B - : Video Cittadella Pescara, 2-1,: highlights e gol, Diaw decisivo per il successo dei padroni di casa veneti nella quinta giornata di Serie B.

Live Zona Gol Serie B - si gioca Pescara-Entella - Spezia-Perugia e Benevento-Cosenza : Archiviato l'anticipo Frosinone-Venezia, disputatosi ieri sera allo stadio Benito Stirpe e terminato con il risultato di 1-1, scende nuovamente in campo la Serie B per disputare i match della quarta giornata di campionato. L'Entella capolista sarà ospite del Pescara allo stadio Adriatico: per i liguri la ghiotta occasione di proseguire la scia di vittorie per tenere inviolata la vetta della classifica. Inseguono due punti sotto Pisa, Benevento e ...

Serie B - dove vedere Pescara-Virtus Entella in Tv e streaming : Allo stadio Adriatico va in scena una partita che sembra davvero difficile da pronosticare: Pescara-Virtus Entella è infatti una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento e che non sono certamente intenzionate a interrompere la propria Serie positiva. Gli ospiti sono una delle sorprese più belle di questo inizio di campionato cadetto […] L'articolo Serie B, dove vedere Pescara-Virtus Entella in Tv e streaming è stato ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata : fattore campo per Benevento - Pescara e Empoli : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, si gioca la 4^ giornata. Il turno prende il via con l’anticipo del venerdì, Frosinone chiamato al riscatto dopo il ko contro l’Entella, servono i tre punti in casa contro il Venezia. Match davanti al pubblico amico per il Benevento contro il Cosenza, il Crotone impegnato in trasferta contro la Cremonese in una partita che si preannuncia scoppiettante. ...

Serie B - dove vedere Cosenza-Pescara in Tv e streaming : Siamo solo alla terza giornata di campionato, ma per alcune formazioni è già il momento di mettere in atto una prova di carattere per non ritrovarsi invischiati nelle posizioni più difificli della classifica. E’ il caso del Cosenza, che attrende tra le mura amiche il Pescara: la formazione calabrese ha finora rimediato solo un punto […] L'articolo Serie B, dove vedere Cosenza-Pescara in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Serie B - il Pescara ospita il Pordenone : live su DAZN : Si sta per concludere la seconda giornata di Serie B con una sfida che mette di fronte due formazioni che arrivano con uno stato d’animo decisamente differente l’uno dall’altra: Pescara-Pordenone. Gli abruzzesi hanno infatti perso malamente nella gara di esoedio in campionato contro la Salernitana e hanno l’assoluta necessità di incamerare i primi punti in […] L'articolo Serie B, il Pescara ospita il Pordenone: live ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : partita divertente a La Spezia - riscatto per Pescara e Frosinone : Pronostici Serie B – Si scende in campo per la seconda giornata di Serie B. Tanti match interessanti offerti dal campionato cadetto. Si parte con Chievo-Empoli venerdì, si prosegue sabato con sei gare in programma, si chiude domenica con i tre posticipi. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Probabili formazioni Serie B, tutti gli schieramenti della seconda giornata: Djordjevic titolare Pronostici Serie ...

LIVE Salernitana-Pescara Serie B : problemi di formazione per Ventura e Zauri : Dopo l'anticipo di ieri sera tra Pisa e Benevento, il campionato di Serie B propone tra le sfide della prima giornata il match Salernitana-Pescara: la sfida è in programma questo pomeriggio allo stadio Arechi con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. I granata vogliono partire con il piede giusto, provando a dimenticare l'ultima stagione non proprio entusiasmante, culminata con la salvezza strappata solamente negli ultimi minuti dello ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Calciomercato Serie B e Serie C - tre squadre su Ceravolo : attive Perugia e Pescara - colpo Alessandria : Calciomercato – Non solo il mercato di A. Anche le trattative in Serie B e Serie C entrano nel vivo, in vista degli ultimi decisivi giorni. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il Livorno cerca un rinforzo in attacco. Tra i tanti nomi al vaglio dei labronici c’è quello dell’esterno della Primavera dell’Atalanta Colley, che molto bene sta facendo nel pre-campionato con la Dea. Il Perugia sta per riportare in ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...