Serie A | cosa ci ha detto | finora | la quinta giornata | Juventus con il trequartista

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) LadiA sta per andare in archivio. Manca all’appello solo il posticipo tra Torino e Milan, che darà indicazioni importanti sulle due squadre, che stanno attraversando un momento difficile. Ciò che è già passato hatanto. Il turno infrasettimanale ci ha mostrato unache migliora piano piano. Maurizio Sarri ha sperimentato il modulo con il, come già fatto ai tempi di Empoli. Ramsey sarà da rivedere in quella posizione, ma le indicazioni per il futuro sono sembrate positive. Il palleggio è migliorato, Dybala si è integrato bene dialogando con i compagni. Una scelta, quella di Sarri, dettata anche dal momento di difficoltà. Gli esterni latitano per via degli infortuni (Douglas Costa) o delle scelte tecniche (Bernardeschi non viene reputato adatto al ruolo, Mandzukic è fuori dal progetto). Ad adattarsi al ruolo di 10 potrebbero ...

juventusfc : 93' | ?? | COSA STAVA PER SEGNARE RONALDO! Serie di dribbling di @cristiano al limite dell'area, conclusione a incro… - CalcioWeb : +++ #SERIE A, IL RESOCONTO DELLA 5^ GIORNATA ?? NUOVO MODULO PER LA #JUVENTUS +++ ?? - _A_Serie_A_Club : RT @fedepasquetti: A quelli che scrivono “salutate la capolista”. Dovete ripetere in loop: Siamo la terza forza del campionato. Siamo la… -