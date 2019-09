Sebastian Vettel F1 | GP Russia 2019 | “Voglio vincere a Sochi e in altre gare Il mio

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e i segnali di risveglio. A Sochi la controprova : Dopo il buio un po’ di luce. Ne aveva bisogno il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, vincitore del GP di Singapore, quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il quattro volte iridato ha interrotto il suo digiuno che durava da 22 gare (ovvero 392 giorni, ultimo successo a Spa l’anno scorso) e portato a cinque i suoi successi nell’appuntamento asiatico. segnali di risveglio per Seb, ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Il circuito di Sochi mi piace - è uno dei più tecnici del calendario” : Sebastian Vettel sta vivendo la vigilia del prossimo GP, a Sochi (Russia), in modo decisamente diverso da quella a Singapore. La vittoria a Marina Bay ha sicuramente dato tanto morale al tedesco, a secco di successi da 22 weekend. Un’astinenza lunga per un pilota come lui, quattro volte iridato, resa ancor più pesante dalle prestazioni del compagno in Ferrari Charles Leclerc, protagonista assoluto di questa seconda parte del Mondiale 2019 ...

F1 - Sebastian Vettel : “La Ferrari è più importante delle nostre individualità” : Quanto è accaduto nel corso del GP di Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, fa ancora discutere in casa Ferrari. La doppietta tutta “Rossa” a Marina Bay è stata la prova della manifesta superiorità del Cavallino Rampante in termini di prestazione e di strategia ma le “grane” sono interne. Sì perché l’ordine d’arrivo ha creato alcune polemiche per via di un Charles Leclerc, che specie in corsa, ...

F1 - l’ascesa di Charles Leclerc ha spronato Sebastian Vettel. Orgoglio ferito dopo Monza - una vittoria che rimescola le gerarchie Ferrari : Giornata indimenticabile e caratterizzata dalle fortissime emozioni per Sebastian Vettel, trionfatore nel Gran Premio di Singapore 2019 davanti al compagno di squadra Charles Leclerc a completamento di una doppietta storica della Ferrari. Il tedesco è tornato sul gradino più alto del podio dopo 22 gare e quasi 14 mesi di digiuno, infatti l’ultimo successo risaliva addirittura al GP del Belgio 2018. In questo periodo di tempo il nativo di ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : il team radio di Sebastian Vettel dopo il traguardo : Sogno Rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, tutta a gioia del tedesco viene trasmessa nel team radio subito dopo aver tagliato il traguardo in prima piazza. IL team radio DI Sebastian Vettel NEL GP DI Singapore DI F1

F1 - la dichiarazione d’amore di Sebastian Vettel. #Essereferrari sul podio - un legame mai sopito nemmeno nelle difficoltà : Che Sebastian Vettel sia un grande amante della Ferrari non lo scopriamo certo oggi. Il tedesco, cresciuto a “pane e Schumacher”, ha sempre visto in quel Cavallino Rampante una specie di sogno. Vestire di “Rosso”, fin da subito, ha avuto dei connotati particolari per lui e il ritorno al successo di un GP, dopo 22 gare di digiuno, vale tanto. Singapore o, per meglio di dire, Marina Bay ha i tratti un po’ teutonici e ...

F1 - GP Singapore 2019 : perché Sebastian Vettel ha superato Charles Leclerc? Ecco cosa è accaduto : decisiva la sosta anticipata : Una vittoria di prestazione e di strategia. La Ferrari torna a infiammare i propri tifosi, prevalendo lì dove difficilmente ci si sarebbe aspettati: a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e dove il carico aerodinamico e la trazione la fanno da padroni. Lo si era detto in sede di presentazione: SF90 poco bilanciata, sovrasterzante e difficile da guidare. Già tutti eravamo pronti a incensare il britannico Lewis Hamilton su ...

F1 - GP Singapore 2019 : le pagelle. La rinascita di Sebastian Vettel! Conferma Leclerc - Hamilton anonimo! : E’ andato in archivio il 15° round del Mondiale 2019 di F1 sul tracciato di Singapore. Una corsa da ricordare in casa Ferrari, che ottiene una doppietta insperata alla vigilia di questo weekend, dimostrando che con il lavoro e la dedizione i risultati arrivano. Di seguito le pagelle della corsa a Marina Bay: LE PAGELLE DEL GP Singapore 2019 – F1 Sebastian Vettel 10 – 22 gare e più di un anno: tanto durava il digiuno da vittorie ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel è tornato! Trionfo da campione vero - la risposta a chi lo dava per finito! : Dopo 392 giorni Sebastian Vettel torna ad assaporare lo champagne da vincitore di un Gran Premio di Formula Uno centrando il successo a Singapore, il quinto della sua carriera nel circuito cittadino della città-stato asiatica ed il numero 53 in totale. Sembrava così lontano quel 26 agosto 2018, quella vittoria a Spa-Francorchamps. Da quel momento per il tedesco erano arrivati più dispiaceri che soddisfazioni. Tanti errori, pochi risultati di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Ha vinto la squadra - sono contento. Ho spinto al massimo” : Sebastian Vettel è tornato al successo nel Mondiale F1, il tedesco non si imponeva da oltre un anno (GP del Belgio della passata stagione) e oggi ha vinto il GP di Singapore risalendo dal terzo posto sulla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari ha confezionato un’autentica magia, la strategia adottata dal muretto è stata perfetta e così il quattro volte Campione del Mondo è riuscito a sorpassare Charles Leclerc e Lewis ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Una splendida giornata - il giro dopo il pit-stop ha fatto la differenza” : Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno e spezza un digiuno che si stava iniziando a fare pesante per un campione del suo livello. dopo la beffa subita a Montreal finalmente il tedesco può tornare a sorridere in cima al podio regolando il compagno di scuderia dopo un lungo inseguimento tra i muretti di Marina Bay, circuito nel quale ha conquistato il quinto successo in carriera, staccando Lewis Hamilton che rimane ...

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : E la prima vittoria nel Mondiale per il pilota tedesco, primo al traguardo davanti al compagno di squadra Leclerc

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel si risveglia - sfiora la pole position ma Leclerc è superiore e lo batte. Il clima in casa Ferrari : Sebastian Vettel ha sfiorato la pole position del GP di Singapore 2019, il tedesco aveva ottenuto il miglior tempo al termine della prima serie di tentativi nel Q2, la sua prestazione sembrava irraggiungibile dagli avversari e l’alfiere della Ferrari sognava di scattare davanti a tutti nella gara di domani ma le speranze del quattro volte Campione del Mondo si sono infrante quando due avversari di lusso si sono letteralmente superati ...