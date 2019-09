Se potessi insegnare una cosa a Greta Thunberg | quale sarebbe? “L’ambientalismo è un

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) In questi giorni, si discute molto della questione climatica, soprattutto dopo l’intervento dell’attivista svedesealle Nazioni Unite, in cui ha accusato i potenti del mondo di averle rubato la sua infanzia e i suoi sogni con la loro mancata azione sul clima che, secondo la 16enne, ci starebbe già portando “all’inizio di una estinzione di massa“. Per il suo intervento dai toni molto allarmistici e catastrofici,ha ricevuto numerose critiche. Sulla piattaforma “Quora” è stata posta la domanda: “Seuna?“. Particolarmente significativa è stata la risposta di Christian Garcia, analista ed insegnante che vive in California, che ha sottolineato come quello dell’ecologismo sia un lusso che in molte parti del mondo non possono permettersi, perché la gente deve ...

a_settembrino : RT @a_settembrino: Se potessi tornare indietro nel tempo vorrei poter insegnare le regole del calcio nell'antica Roma. ICL....Imperium Cha… - a_settembrino : Se potessi tornare indietro nel tempo vorrei poter insegnare le regole del calcio nell'antica Roma. ICL....Imperium Champions League. -