Se il Napoli vuole vincere deve prima capire cosa vuole vincere

LIVE Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : Ancelotti vuole i tre punti al San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 20.52 Arbitra la sfida il signor Marco Di Bello da Brindisi. 20.50 Match dell’ex per Marko Rog, che ha segnato 2 gol in 52 partite con gli azzurri. 20.48 Il Napoli segna da 18 partite di fila in Serie A: la squadra con la striscia aperta più lunga. 20.47 Quasi finito il riscaldamento delle due compagini. 20.44 Nella ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

CorSport : Napoli-Callejon - nessuno vuole il divorzio ma non si parla di rinnovo : Sul Corriere dello Sport la questione del rinnovo di Callejon con il Napoli. Una questione che il quotidiano sportivo definisce semplice ma al contempo complessa. Il contratto dello spagnolo scade il 30 giugno 2020 ma al momento è tutto fermo, come per Mertens. “Farsi scappare, o soffiare, a parametro zero (a gennaio) uno del suo valore, peso, consistenza – mettetela come volete – suonerebbe di certo come una bestemmia” In estate è iniziata una ...

Il rinnovo di Mertens è complicato - il Napoli vuole ridurgli l’ingaggio : Dries Mertens continua a trascinare il Napoli, sua la firma della vittoria contro la Sampdoria, ma il suo rinnovo resta un mistero. Mentre Ancelotti scherza sul rinnovo e l’attaccante belga risponde ermetico nel post partita, il Mattino spiega la situazione del suo contratto Dal prossimo gennaio, con un contratto in scadenza al 30 giugno, Mertens sarà libero di firmare con qualsiasi altro club per la stagione 2020-2021: salvo che non ...

Repubblica : “Mertens non vuole lasciare Napoli - ecco il suo desiderio per il futuro : La Repubblica riferisce la notizia sul prolungamento di Dries Mertens: “Dries Mertens vorrebbe rinnovare il suo contratto. L’attaccante belga vorrebbe restare a Napoli e spera che da parte del club arrivi un passo per il prolungamento contrattuale. Il contratto scade nel prossimo Giugno. I tifosi si chiedono se questi saranno gli ultimi mesi di ‘Ciro’ in azzurro o si arriverà all’accordo per il ...

Napoli-Samp - pagelle / Libero dalla mattonella di Insigne - Re Carlo sceglie come vuole e vince : Finalmente Libero dalla mattonella di Insigne, Re Carlo schiera la sua formazione ideale e chiude immediatamente la partita MERET. Il giovane Meret strabilia nei primi venti minuti. Ha un istinto felino, da terra, su Ferrari al 10’, indi scherma l’ingenuo Rigoni, solo soletto dinnanzi a lui, al 18’ dopo il legno di Ciro il Biondo – 7,5 Hai visto la faccia che ha fatto quando, d’istinto, ha toccato la palla con la mano sinistra e l’ha ...

Koulibaly : “De Laurentiis ha rifiutato 100 milioni perché mi vuole bene. Il Napoli vincerà lo scudetto” : Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Kalidou Koulibaly ammette che De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 100 milioni preferendo trattenerlo al Napoli. Risponde sorridendo: “E ha fatto male. Ora sarebbe più ricco. Ma ha deciso così perché mi vuole bene” Di Maradona, che ha la sua maglietta, dice che “è il più grande di tutti” e che ricevere i suoi complimenti vuol dire che è sulla strada giusta. Non ha paura a dire che sarà il ...

DailyPost : il Liverpool vuole strappare Fabian Ruiz al Napoli : Fabian Ruiz è decisamente il più desiderato e ammirato calciatore del Napoli in questo momento, come dimostrano le parole spese in sua lode da Jorge Valdano e le voci di un interesse del Barcellona verso di lui Non è certo un mistero che il centrocampista acquistato dal Betis si stia rivelando un £giovane di talento”, come lo ha definito Carlo Ancelotti, e che il Napoli sia al lavoro per rinnovare il suo contratto e blindarlo dagli ...

Da Genova - Di Francesco vuole spiazzare il Napoli : cambia tutte le mosse… : Il tecnico della Samp Di Francesco, cambia le scelte in vista del match con il Napoli Un inizio poco felice per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Dopo due sonore sconfitte contro Lazio e Sassuolo il tecnico cambia tutte le sue mosse in vista della gara con il Napoli. Di Francesco opta per il cambio di modulo: dal 4-3-3 al 3-4-3 con l’inserimento di Ferrari accanto a Murillo e Colley. Tenendo conto della squalifica di Vieira, scenderà ...

Tuttosport : il Napoli vuole rinnovare in anticipo il contratto con Fabian Ruiz : L’edizione odierna di Tuttosport rivela che il Napoli si sarebbe già mosso per rinnovare il contratto a Fabian Ruiz nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023. Il club di De Laurentiis infatti non vuole correre il rischio di perdere un gioiello come Fabian ed ha pronto un adeguamento di stipendio per lui che passerebbe dagli attuali 2.5 milioni a stagione a 3.5 annui. «I miei agenti (la You First) sta parlando con il Napoli e ...

Mattino : il Napoli non vuole cedere Hysaj e interrompe la trattativa con il Valencia : Il Napoli cambia idea e blocca la trattativa per Hysaj al Valencia secondo il Mattino. L’impressione che più che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). Questo che ovviamente esce più colpito da tutto questo è lo stesso Hysaj, talmente sicuro di andare via ...

Kiss Kiss Napoli – Iezzo : “Troppo presto per parlare di sfida scudetto - il Napoli vuole capire dove può arrivare” : Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli é intervenuto su Kiss Kiss Napoli: ” Juve – Napoli é la partita più importante dell’anno inutile girarci intorno. Sappiamo quanto sia sentita. Non c’è bisogno di prepararla, quando affronti la Juve tutti vogliono fare di più. Non sarà una gara decisiva ma può far capire il livello raggiunto dal Napoli. Fase difensiva? Spesso si dà la colpa alla difesa, ma se il centrocampo non ...

Sarri - recupero lampo : vuole andare in panchina col Napoli : Sorrisi in casa Juve: Maurizio Sarri sta guarendo velocemente dalla polmonite e, a sorpresa, potrebbe essere in panchina sabato allo Stadium contro il Napoli. Almeno questo è quello che spera il tecnico come riporta La Stampa. L'allenatore toscano scalpita e, visti i progressi fisici degli ultimi giorni, ha intenzione di non perdersi il big match che per lui ha mille significati. Dopo aver saltato l'amichevole di Trieste e l'esordio in ...

La Stampa : Sarri vuole esordire allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto : Maurizio Sarri non desidera altro che debuttare allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto. Lo scrive La Stampa. Il tecnico bianconero sta meglio e adesso sta facendo di tutto per raggiungere l’obiettivo: essere in panchina contro la sua ex squadra, nello stadio torinese. Ieri pomeriggio l’allenatore toscano era alla Continassa per un confronto con i collaboratori. Non ha ancora diretto l’allenamento, scrive il ...