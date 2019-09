Scuola | riapre l' istituto comprensivo di Ustica | reclutato personale

‘Il ritorno della politica’ - la sinistra “riapre” le Frattocchie per 3 giorni : militanti a Scuola con Podemos - Linke e France Insoumise : La sinistra “riapre” le Frattocchie e porta nella frazione del comune di Marino, a una manciata di chilometri da Roma, importanti esponenti della sinistra radicale per 3 giorni di scuola estiva “Il ritorno della politica” a circa 150 alunni-militanti in arrivo da tutta Italia. La scelta del luogo dove si formarono centinaia di dirigenti del Partito comunista italiano nell’Istituto di studi comunisti Palmiro ...