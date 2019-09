Scossa di terremoto in Turchia | lievi danni e 8 feriti

Turchia - Scossa di terremoto di 5.8 a Istanbul : Marco Della Corte Paura presso la capitale turca per una scossa di terremoto di 5.8, disposte evacuazioni dalla città, l'epicentro è stato identificato presso il mar di Marmara Una scossa di terremoto di 5.8 si è verificata in data 26 settembre 2019 a Istanbul, in Turchia. Secondo quanto riportato dalla protezione civile locale, la scossa ha avuto un epicentro di 7 chilometri di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri, ...

Violento terremoto a Istanbul : Scossa di magnitudo 5.9 - epicentro nel mare di Marmara [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s’è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c’era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse ...

Nuova Scossa di terremoto in Pakistan - magnitudo 4.4 : Nuova scossa di terremoto questa mattina nel nordest del Pakistan: l’evento, di magnitudo 4.4, è stato avvertito dalla popolazione, in ansia dopo la forte scossa che martedì ha causato 38 morti e centinaia di feriti. A Mirpur la popolazione si è precipitata in strada in preda al panico. L'articolo Nuova scossa di terremoto in Pakistan, magnitudo 4.4 sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto in Indonesia - panico a Kairatu e Ambon [FOTO e AGGIORNAMENTI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Indonesia alle 6:46 locali (l’1:46 della notte in Italia), con epicentro alle isole Molucche, nei pressi dell’importante città di Ambon (330.000 abitanti) e precisamente a Kairatu, cittadina di 55.000 abitanti dell’isola di Seram. Il terremoto ha provocato danni, frane e crepe nelle strade. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le prime immagini ...

Terremoto tra Marche e Umbria - Scossa di magnitudo 3.3 scuote Ascoli Piceno : gente in strada : Paura per una nuova scossa di Terremoto in Centro Italia: Il sisma di magnitudo 3.3 si è verificato alle 18.30 di oggi, mercoledì 25 settembre, al confine tra Umbria e Marche con epicentro a Montemonaco, sulle montagne di Ascoli Piceno e ad una profondità di di 66 chilometri. Paura tra la gente ma nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto - nuova Scossa al Centro Italia : epicentro sulle montagne di Ascoli Piceno [MAPPE e DATI] : nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata sulle montagne di Ascoli Piceno. L’epiCentro è stato localizzato a Montemonaco, mentre l’ipoCentro a 66.3 Km di profondità. La scossa si è verificata alle 18:03. L'articolo Terremoto, nuova scossa al Centro Italia: epiCentro sulle montagne di Ascoli Piceno [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova Scossa di terremoto al largo di Porto Rico : Un terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 00:12 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS al largo di Porto Rico: l’epicentro del sisma è stato localizzato a 65 km a nord da San Antonio (Aguadilla), a 12 km di profondità. Nella stessa area ieri era stato registrato un altro evento, magnitudo 6, che non ha causato danni. L'articolo Nuova scossa di terremoto al largo di Porto Rico sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : Scossa nel Mare del Nord [MAPPE e DATI] : Giornata impegnativa dal punto di vista geologico. Nel primo pomeriggio di oggi infatti una violenta scossa di Terremoto si è verificata in Pakistan, causando morti e feriti. Non solo: una scossa di Terremoto è stata registrata nel Mare del Nord, tra il Regno Unito e la Norvegia. La scossa, di magnitudo 4.6, si è verificata alle ore 15:38. L’epicentro è stato localizzato nel Mare del Nord, mentre l’ipocentro a soli 10.0 Km di ...

Terremoto in Pakistan - disastro per una Scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

Terremoto Calabria - Ingv : Scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria : Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine). L'articolo Terremoto Calabria, Ingv: scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.