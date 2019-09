Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)– Si terrà da giovedì 3 a domenica 6alla Casa del, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottavadideldi, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Instituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica Dominicana, Uruguay e l’Istituto Italolatinoamericano, la rassegna quest’anno allarga i suoi confini raggiungendo per la prima volta anche Napoli (15-19) e Palermo (8– 6 novembre). Un’itinerante che coinvolgerà tre città italiane in un percorso audiovisivo alla scoperta delle produzioni più recenti che hanno saputo raccontare la gran varietà culturale e artistica dell’America Latina e della Penisola Iberica. Alla rassegna ...

romadailynews : #Scoprir: Mostra del cinema iberoamericano di #Roma, VIII edizione dal 3 al 6 ottobre 2019… - direccionliceo : RT @romacervantes: 8^Mostra di Cinema Iberoamericano. SCOPRIR. L'ottava edizione di Scoprir arriva alla @CasadelCinema con film inediti i… - elitagnol : RT @romacervantes: 8^Mostra di Cinema Iberoamericano. SCOPRIR. L'ottava edizione di Scoprir arriva alla @CasadelCinema con film inediti i… -