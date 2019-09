Sciopero per il clima | flash mob | sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma | i cortei 

Lo Sciopero dei mezzi di venerdì 27 settembre : Venerdì 27 settembre si preannuncia complicato per il trasporto pubblico. Allo sciopero per il clima e le manifestazioni del movimento Friday For Future si aggiungerà anche lo sciopero dei mezzi indetto dall'Ubs (Unione sindacale di base) cui hanno aderito altre sigle. Si prevedono disagi su bus e metro in diverse città. Ubs ha proclamato uno sciopero generale dei trasporti che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private ...

Sciopero clima - studenti in piazza tra assenze giustificate e malumori : Manifestazioni in tutta Italia per il terzo Global Strike for climate. L’invito del ministro dell’Istruzione a considerare...

Lo Sciopero di oggi dei trasporti di Roma : Durerà soltanto due ore ed è stato proclamato per le aggressioni ricevute da alcuni autisti: le cose da sapere

Miur giustifica - nell’autonomia scolastica - gli studenti che parteciperanno a Sciopero su clima : Roma – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, previsto in tutto il mondo il prossimo 27 settembre. Un primo passo quello del Ministro -dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale – ma che non ci soddisfa in ...

Sciopero mondiale per il clima - partecipa anche Scicli : anche Scicli parteciperà domani, 27 settembre, al terzo Sciopero mondiale per il clima. In piazza studenti delle scuole medie e superiori

Terzo Sciopero globale per il clima domani a Pescara : Pescara - Fridays For Future Pescara torna in piazza venerdì 27 settembre, con appuntamento all'Arena del Mare (Madonnina del Porto) alle 9: rispondendo alla chiamata internazionale di una settimana di mobilitazione per il clima, dopo una serie di azioni e incontri organizzati con la cittadinanza durante la climate Action Week, il movimento continua a farsi sentire con rivendicazioni sul piano comunale, regionale e nazionale. Il ...

Fioramonti : "Sciopero per il clima - la più grande lezione da frequentare" : Roma, 25 set. (Adnkronos) - Lo sciopero contro i cambiamenti climatici "è la più grande lezione [...]

Sciopero per il clima - a Milano si fermano anche i bus : È un venerdì di Sciopero, in molti sensi, il 27 settembre. A quello per il clima dei Fridays For Future si aggiunge lo Sciopero dei mezzi pubblici, a Milano in particolare, e di altre categorie pubbliche e private indetto dai Cobas. CHI SI FERMA A Milano i dipendenti di Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas incrociano le braccia per 24 ore. Il servizio potrebbe avere problemi dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine delle corse di ...

Fisco - commercialisti verso lo Sciopero contro i nuovi indici di affidabilità : “Rischio di errori e a pagare saranno i contribuenti” : Altro che Fisco Amico. Dietro allo sciopero indetto dai commercialisti dal 30 settembre al 7 ottobre contro l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) si cela un rapporto difficile con la pubblica amministrazione. La nuova misura, che riguarderà 3,89 milioni di contribuenti fra imprese e liberi professionisti, è stata approvata da tempo. Ma gli ultimi aggiustamenti risalgono a meno di trenta giorni fa. Motivo per ...

Giovedì 26 settembre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, della durata di due ore, dalle 10 alle 12. Lo sciopero coinvolgerà i dipendenti di ATAC, Roma TPL (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle

Ministro Fioramonti : “Sciopero per il clima - la più grande lezione da frequentare” : Lo sciopero contro i cambiamenti climatici “è la più grande lezione che questi ragazzi possano frequentare, è una sfida epocale della nostra civiltà e della nostra generazione, tanto che noi al ministero abbiamo modificato il nostro slogan che è diventato ‘istruzione no estinzione’ e questo slogan resterà fintanto che io sarò Ministro“. Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che in occasione del ...

Sciopero 27 settembre 2019 : treni - taxi e mezzi pubblici. Le fasce garantite : Sciopero 27 settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Le fasce garantite Per venerdì 27 settembre ci si attende una giornata nera per i trasporti cittadini per via dello Sciopero generale proclamato dall’Usb ma a cui hanno aderito anche altri sindacati. Sciopero 27 settembre: la coincidenza con le manifestazioni per il clima Lo Sciopero generale dei trasporti locali si svolgerà in contemporanea a un’importante mobilitazione per il ...

Troppe aggressioni subite : Cotral indice Sciopero di 2 ore per domani : Roma – Cotral ha informato che per domani (giovedì 26 settembre) le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero della durata di due ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle 10 alle 12. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 10 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.01. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul ...