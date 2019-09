Sara Croce dopo il flirt con Andrea Damante è la nuova Bonas di Avanti un altro

Avanti un altro - Sara Croce è la nuova bonas (FOTO) : ...

L’ex madre natura Sara Croce sarà la nuova bonas di avanti un’altro : Il settimanale” Spy” anticipa, un cambiamento nel cast di “avanti un altro”, la trasmissione del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Dopo due anni, ci sarà una nuova “bonas” al posto di Laura Cremaschi, la nuova protagonista sarà Sara Croce, 21 anni, quarta classificata a “Miss Italia” ed ex madre natura dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”. Sara Croce è anche salita agli onori della cronaca per il suo flirt estivo con Andrea ...

Andrea Damante sarebbe di nuovo single : Sara Croce è già ex - Paola Di Benedetto un'amica : È un'estate molto movimentata quella che sta vivendo Andrea Damante sia dal punto di vista professionale che da quello personale: oltre a suonare nelle discoteche di tutta Italia, in questo periodo il siciliano sembra non trovare pace in amore. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe già finita la frequentazione tra il dj e Sara Croce. L'ex tronista è stato paparazzato in barca in compagnia di una mora ...

Andrea Damante e Paola di Benedetto a Ibiza : è finita con Sara Croce? : D'estate gli amori sbocciano e sfioriscono in breve termine, lo sa bene Andrea Damante che sembra aver archiviato la relazione con Sara Croce. Il DJ è stato recentemente avvistato a Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto. L'estate 2019 si sta rivelando ricca di colpi di scena per gli amanti del gossip. Sono settimane in continua evoluzione, frenetiche e imprevedibili, per le coppie dello spettacolo nostrano. C'è chi si ritrova dopo tanti anni, ...

