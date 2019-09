Sanità | il ministro Speranza chiede 3 | 5 miliardi e l’addio al superticket

Ebola : 4 milioni di dollari spariti in Repubblica democratica del Congo. Arrestato l’ex ministro della Sanità : Arrestato perché stava per fuggire: secondo la polizia, si apprestava ad attraversare il fiume Congo per raggiungere Brazzaville, capitale della Repubblica Popolare del Congo, partendo da Kinshasa, capitale “gemella”, affacciata sull’altra sponda del fiume. Lui si chiama Oly Ilunga Kalenga e fino a luglio era il ministro della Sanità della Repubblica democratica del Congo. Le accuse a suo carico sono pesantissime: sottrazione dei fondi destinati ...

Sanità : Sileri viceministro e Zampa sottosegretaria alla Salute : Pierpaolo Sileri (M5S), attuale presidente della commissione Sanità del Senato, è stato nominato viceministro alla Salute. Sandra Zampa (Pd) è invece stata scelta per ricoprire il ruolo di sottosegretario a Lungotevere Ripa, al dicastero guidato da Roberto Speranza. Romano, classe 1972, Sileri si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998. Specialista in Chirurgia dell’Apparato digerente dal 2005, ha un master in Scienze Chirurgiche ...