Samsung Galaxy S11 avrà una fotocamera da 108 megapixel

Inarrestabile e attuale Samsung Galaxy S7 : segnalato l’aggiornamento di settembre 2019 all’estero : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un Galaxy S7 Edge. Nonostante quest'ultimo ancora non si sia unito alla festa, è importante concentrarsi su alcune notizie emerse oggi 26 settembre sulle varianti che hanno iniziato a ricevere proprio la patch di settembre in giro per il mondo. Notizia che dà continuità a quanto riportato durante lo ...

Già partito il test di Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : svolta e precisazioni il 26 settembre : Bisogna fare i conti con alcune indicazioni molto interessanti oggi 26 settembre per tutti coloro che sono in attesa di toccare con mano l'aggiornamento incentrato su Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Il produttore non ha ancora comunicato i tempi necessari affinché si possa andare incontro a questo importante upgrade, anche se pochi giorni fa sulle nostre pagine vi avevamo anticipato che con ogni probabilità il programma beta per questo ...

Il nuovo Samsung Galaxy Fold dovrebbe essere più economico ma con meno memoria : Samsung è già al lavoro sul successore di Galaxy Fold, che dovrebbe arrivare ad un prezzo inferiore rispetto all'attuale: per farlo, però, ci saranno alcuni compromessi.

Samsung non sta pensando solo ai suoi dispositivi di punta per l'aggiornamento di Android 10. Anche la gamma Galaxy S9 è già in fase di test con un firmware basato sull'ultima versione del sistema operativo, inoltre il colosso sudcoreano potrebbe avere in cantiere uno smartphone Galaxy Note più economico di fascia medio alta.

Un passo avanti il Samsung Galaxy S11 per il lettore di impronte - più grande sotto lo schermo? : Impossibile farsi sfuggire l'ultima indiscrezione sul Samsung Galaxy S11. Sebbene la nomenclatura del prossimo top di gamma sia del tutto incerta (potrebbe in effetti diventare l'apripista della nuova serie Galaxy One), ecco che le anticipazioni su alcune componenti hardware che lo riguardano da vicino aumentano alla grande. In particolar modo, quella di oggi è relativa al lettore di impronte digitali sotto il display. Rispetto all'attuale ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni : Samsung potrebbe considerare l'idea di adottare sensore di impronte digitali molto più grande nel futuro Galaxy S11, che renderebbe lo sblocco molto più comodo rispetto all'attuale Galaxy S10. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo sensore con una superficie totale del doppio più grande sarebbe sotto esame.

Riflettori su Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A80 a prezzi top : offerte Amazon del 25 settembre : Ci sono alcune informazioni importanti che dobbiamo prendere in considerazione per quanto riguarda le offerte Amazon che in queste ore si stanno susseguendo in Italia, soprattutto a proposito di smartphone come i vari Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A80. Fasce differenti e, se vogliamo, anche campagne differenti all'interno del medesimo store, ma ciò non toglie che oggi 25 settembre sia giusto concentrarsi su determinate proposte che ...

Quanto cosa riparare Samsung Galaxy Fold? "Poco" - se lo si acquista subito : acquistando Samsung Galaxy Fold entro il 31 dicembre 2019 si avrà diritto ad una sostituzione dello schermo a soli 149 dollari.

Galaxy Fold - Samsung mette le mani avanti : 150$ la prima sostituzione del display : Manca poco al ri-lancio del Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole dell'azienda sudcoreana che mette subito le mani avanti e offre la prima sostituzione dello schermo per soli 150 dollari, riporta The Verge. Il device da 1980€ è stato ritirato dal mercato durante la prevendita a causa dei notevoli difetti (Continua a leggere)

Samsung annuncia il Galaxy A20s - uno smartphone economico con tripla fotocamera : Samsung ha tolto i veli sul Galaxy A20s, uno smartphone di fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l’attenzione con una tripla fotocamera posteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l’azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente ...

Almeno 5 novità gradite per la fotocamera del Samsung Galaxy S10 con la nuova patch di settembre : Ci sono svariate novità, per nulla scontate, che oggi 24 settembre possiamo prendere in esame con il Samsung Galaxy S10 grazie al nuovo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Si tratta della nuovissima patch del mese corrente lanciata sul mercato anche qui in Italia, considerando il fatto che ci siano già le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di procedere via OTA. Occorre però scendere maggiormente in dettagli ...

I Samsung Galaxy S10 si aggiornano con alcune novità dei Galaxy Note 10 : L'aggiornamento evidenzia l'attenzione di Samsung verso il cliente, dal momento che porta sui Galaxy S10 buona parte delle funzionalità dei Galaxy Note 10

Samsung Galaxy A20s è ufficiale e porta la tripla fotocamera sulla fascia medio-bassa : Samsung Galaxy A20s è ufficiale e spunta sul sito del produttore: scopriamo insieme caratteristiche tecniche e design del nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa, in attesa di saperne di più su prezzo e disponibilità.

Galaxy Fold - Samsung suggerisce di usarlo con grande cautela : (Foto: Samsung) Fa già molto discutere il video pubblicato da Samsung sul proprio profilo personale di YouTube a proposito delle precauzioni da adottare con Galaxy Fold. Il senso del filmato è che si debba trattare lo smartphone pieghevole con la massima cautela perché nonostante tutta la riprogettazione rimane un dispositivo molto delicato. Samsung Galaxy Fold era stato presentato lo scorso febbraio qualche giorno prima Huawei Mate X, ma poche ...