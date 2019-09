Salvini | “Abbattere San Siro è un delitto In Italia vengono tutelate schifezze

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Abbattere lo stadio di Sanper me è un, un oltraggio alla storia sportivana e mondiale. Giusto guardare avanti e pensare al futuro, ma senza cancellare un glorioso passato. Inarchitettoniche senza nessun pregio, possibile che lo stadio più famoso del mondo possa essere abbattuto in cinque minuti? Sarò romantico, ma da milanese dico lunga vita a San!”. Lo afferma Matteo, leader della Lega, nel giorno in cui Inter e Milan hanno presentato i due progetti finalisti per la costruzione dello stadio che sostituirà il Meazza. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: “Abbattere Sanè un. Inarchitettoniche” ...

