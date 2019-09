Rugby | Mondiali 2019 | risultati e classifiche fase a gironi Seconda vittoria con bonus

LIVE Italia-Canada 48-7 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : gli azzurri fanno sognare - vittoria nettissima! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo 11.52 Il 4 ottobre l’Italia affronterà il Sudafrica e si giocherà l’accesso ai quarti di finale. Servirà la partita della vita, ma perché non sognare? 11.50 Prestazione straordinaria della terza linea azzurra con Polledri, Steyn e Negri assolutamente stratosferici: viene da chiedersi se avrà senso ...

VIDEO Italia-Canada 48-7 - Highlights Mondiali Rugby 2019 : la sintesi della partita. Sette mete azzurre : L’Italia vince con bonus anche con il Canada per 48-7 nella seconda giornata della Coppa del Mondo di rugby: gli azzurri marcano sei mete e salgono a quota 10 in classifica, assicurandosi la qualificazione alla rassegna iridata del 2023. Senza storia la sfida odierna, con la Nazionale di O’Shea sempre in controllo del match. Highlights Italia-Canada 48-7 L’INTERVISTA A CONOR O’SHEA "We have to bring the game. We ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Canada 48-7 - successo convincente e qualificazione alla World Cup 2023! Show della terza linea : E’ un’altra Italia quella di Fukuoka rispetto a quella vista con la Namibia. Azzurri che partono subito convinti e con la voglia di far male, scavano il primo gap nel primo quarto di gioco, poi lasciano un po’ troppo spazio al Canada, ma a cavallo dei due tempi accelerano nuovamente e chiudono il discorso. Sugli scudi la terza linea formata da Negri, Polledri e Steyn, benissimo Braley in mediana e Minozzi nella linea ...

LIVE Italia-Canada 43-7 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : maul devastante - sesta meta azzurra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Buona difesa azzurra che costringe il Canada a commettere in avanti. 75′ Bellini calcia DIRETTAmente fuori dai 22 azzurri. Rimessa per il Canada. 74′ Canna trasforma la meta! Italia-Canada 43-7! Sudafrica, stiamo arrivando! 73′ maul devastante! ED E’ metaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! metaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E’ Zani, al debutto iridato, a ...

LIVE Italia-Canada 36-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : show assoluto - quinta meta con Bellini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Entra Mbandà al posto di Steyn. Bel calcio in touche di Braley. 65′ NON C’E’ LA meta PER IL CANADA! In avanti di Lesage. Si resta sul 36-0. 65′ meta del Canada dopo un’azione confusa e nata da un calcetto beffardo. Il TMO sta visionando le immagini. 64′ L’Italia sbaglia la trasformazione con Canna, entrato al posto di Allan, ma è comunque ...

LIVE Italia-Canada 24-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia del punto di bonus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58′ Allan calcia in touche, azzurri a 3 metri dalla quarta marcatura che varrebbe il bonus. 58′ Ruzza crea il break, ma manca il sostegno e perde l’ovale. L’arbitro torna su un vantaggio precedente, l’Italia resta vicina alla linea di meta. 57′ Calcetto di Minozzi che costringe Van der Merwe a mettere l’ovale in rimessa laterale. Rimessa azzurra a 15 ...

LIVE Italia-Canada 17-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : inizia la ripresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! NEGRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Bel passaggio di Polledri in uscita dal raggruppamento, Negri sfonda e va a realizzare la terza meta! 43′ Maul azzurra, poi Negri spacca la difesa canadese. Siamo ad un metro dalla linea di meta! 43′ Allan non va per i pali, ma calcia in touche. L’Italia vuole assolutamente il punto di bonus: per ...

LIVE Italia-Canada 17-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : terminata la prima frazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 Alcune immagini della prima frazione. #ITAvCAN #RWC2019 #RWCFukuoka pic.twitter.com/INBnH1DaZe — rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 26, 2019 10.40 Termina il primo tempo. Italia-Canada 17-0. Dopo un avvio spumeggiante (un quarto d’ora iniziale di altissima qualità), gli azzurri sono calati fisicamente, anche se gli avversari, tecnicamente inferiori, non sembrano in grado ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica. Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La Coppa del Mondo di Rugby in Giappone vedrà all’Ecopa Stadium di Shizuoka, venerdì 4 ottobre, alle ore 11.45 italiane, il terzo match degli azzurri, in vetta alla Pool B dopo le prime due sfide. Gli uomini di Conor O’Shea affronteranno il Sudafrica in un incontro davvero complicato per gli azzurri. World Rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la ...

LIVE Italia-Canada 17-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : reazione dei nord-americani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ Brutto passaggio di Braley, che rischia di farsi intercettare l’ovale da Ardron. Il capitano canadese commette in avanti. 35′ Touche del Canada, la rimessa ora è per gli azzurri. 34′ Calcio lunghissimo di Allan, palla in touche. L’Italia finalmente si riaffaccia in attacco dopo 20 minuti. 33′ L’Italia recupera il possesso, mischia in favore degli ...

LIVE Italia-Canada 17-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : show degli azzurri - meta di Budd! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ L’Italia si fa trovare impreparata su un calcetto di Nelson. Canada nei 22 azzurri. 16′ Gioco fermo, Rumball esce per infortunio. Entra Heaton. 15′ Grandissima presa al volo di Hayward che poi guadagna 20 metri! Poi in avanti di Allan. Diciamolo sotto voce, ma, giocando in questo modo, l’Italia potrebbe quanto meno sperare di giocarsela con il ...

LIVE Italia-Canada 10-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : meta pazzesca di Steyn! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ ALLAN TRASFORMA LA meta! Italia-Canada 10-0! Stiamo dominando! 8′ PAZZESCO Steyn! metaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Ha raccolto l’ovale in uscita dalla mischia e, come un treno, ha travolto tutti ed è andato in meta! Impressionante, hanno provato in tre a placcarlo, ma sono letteralmente rimbalzati! 7′ Fallo in touche, errato il lancio di Howard, palesemente storto. Mischia ...

LIVE Italia-Canada 3-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : subito un piazzato di Allan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Allan non può sbagliare e mette il pallone in mezzo ai pali. Italia-Canada 3-0. 3′ Grandissima percussione di Steyn in uscita dalla mischia. Il Canada resiste a mezzo metro dalla linea di meta, poi commette fallo. Allan decide di concretizzare questo inizio convincente e va per i pali, posizione centrale, molto semplice. 2′ Attenzione, Parfrey ha raccolto l’ovale ...

LIVE Italia-Canada 0-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : si comincia - gli azzurri cercano il bis per sognare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42 Le Nazionali di Italia e Canada scendono in campo. Stadio pieno, neanche a dirlo, a Fukuoka. 9.42 L’Italia scenderà in campo con sette “stranieri”: Sisi, Budd, Negri, Polledri, Steyn, Braley, Hayward. 9.40 Ricordiamo che, in caso di vittoria, l’Italia staccherebbe in automatico il pass per i Mondiali 2023, senza dover passare dalle qualificazioni. 9.38 Le squadre ...