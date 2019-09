Rouen | incendio in impianto chimico ad alto rischio | «Classificato Seveso» VIDEO

Francia - incendio in uno stabilimento chimico ad alto rischio a Rouen. La procura : “Limitare le uscite”. Media : “Caso simile nel 2013” : Un grande incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un impianto chimico classificato ad alto rischio a Rouen, in Normandia. Il rogo si è sviluppato in uno degli edifici dello stabilimento di Lubrizol, che produce additivi per lubrificanti. Il sito è classificato Seveso, vale a dire che è sotto sorveglianza a causa delle materie prime che utilizza. Un gran numero di Vigili del fuoco è subito arrivato sul posto per ...

