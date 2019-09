Romina Power su Instagram | toccante ricordo della figlia Ylenia

Romina Power - Ylenia è una tragedia ancora viva/ "Dolce e col sorriso di un angelo" : Romina Power ricorda la figlia Ylenia: "Dolce e con il sorriso di un angelo". Un bello scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram

Romina POWER/ Al Bano : "Quando cantiamo insieme tutto torna come prima" : ROMINA POWER, ex moglie Al Bano nel documentario 'E' la mia vita' in onda su Canale 5. "Quando cantiamo insieme tutto torna come prima", ha raccontato lui.

“Non ho parole”. Loredana Lecciso - stoccata in diretta a Romina Power. Pubblico incredulo : E' partita la nuova stagione di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso che andrà a fare concorrenza alla Domenica In di Mara Venier che va in onda su Rai1. Tra gli ospiti che Barbara D’Urso ha accolto nel suo salotto pomeridiano c’è stata anche Loredana Lecciso. Insieme a lei, la figlia Jasmine Carrisi, nata dalla sua relazione con Al Bano. E indovinate un po’? Ospite di Barbara D’Urso, la Lecciso è tornata a parlare ...

Domenica Live - Loredana Lecciso su Romina Power : "Mi lasci spiazzata - non voglio pensare sia andata così" : Ospiti di Barbara D'Urso nella prima puntata di Domenica Live Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Durante l'intervista Carmelita ha voluto rispolverare un gossip dello scorso giugno, lanciato da Dagospia, secondo il quale, mentre la Lecciso era impegnata su un set fotografico, Romina Powe

Al Bano - nuova confessione sul divorzio : ‘Non volevo separarmi da Romina Power’ : Al Bano Carrisi e Romina Power a distanza di anni sono una delle coppie più amate e seguite. In una recente intervista, il cantante pugliese è tornato a parlare del divorzio dalla moglie. Intervistato dal settimanale Voi, il Leone di Cellino San Marco ha ripercorso gli anni della fine del suo matrimonio. Per Al Bano sono stati anni piuttosto bui: “È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le forze che potesse avere un ...

“Ho pregato per fermare Romina Power”. Dramma AlBano : la confessione è un fulmine a ciel sereno : È un’intervista a cuore aperto, quella rilasciata da AlBano Carrisi (Al Bano) al settimanale ”Voi” diretto da Lorella Ridenti, da domani in edicola. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, ormai cinquantennale e della sua vita privata, in particolare del matrimonio e del divorzio da Romina Power. Non è un mistero che la carriera di AlBano Carrisi sia iniziata con un’altra delle voci più apprezzate del ...

Al Bano Carrisi e Romina Power - parla il cantante : "Dopo la separazione ho fatto di tutto - ma..." : La saga di Al Bano Carrisi e Romina Power non dà segni di crisi. I due continuano a catalizzare curiosità e malelingue in egual misura. E non fanno nulla per evitarlo, perché ogni loro dichiarazione sulla coppia diventa una notizia. L'ultima? Arriva dalle parole di Al affidate al settimanale Voi dir

Albano sulla separazione da Romina Power : Speravo tanto che ci ripensasse : Intervistato dal settimanale VOI, Albano ha fatto ampi racconti della sua vita e sul passato tra lavoro e vita privata, ma ha anche parlato del suo futuro e dei suoi sogni nel cassetto. La vita di Albano Carrisi sarebbe degna di un romanzo per quanto è stata piena e talvolta imprevedibile. Il cantante di Cellino San Marco è un esempio di caparbietà e umiltà forse unico nel panorama del mondo dello spettacolo. Intervistato dal settimanale VOI, ...

Al Bano : ‘Con Romina Power una separazione non voluta nè desiderata’ : Benché sia finita da molti anni, la storia tra Al Bano e Romina Power continua a suscitare la curiosità dei fan specie da quando il loro rapporto professionale è tornato disteso al punto che i due hanno ripreso a fare concerti insieme e apparizioni tv congiunte. Tutta ‘colpa’ delle dichiarazioni che i cantanti rilasciano di volta in volta e che si prestano a fraintendimenti e a immaginare che in realtà possa esserci ancora uno ...

Romina Power - la figlia Cristel Carrisi la ‘gela’ a Domenica In : Tra i primi ospiti della nuova edizione di Domenica In anche Romina Power. La cantante ha concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui ha raccontato anche la sua vita da nonna, oltre quella di mamma. Da poco Romina e Al Bano Carrisi sono diventati nonni bis: il 3 agosto scorso la figlia Cristel ha infatti dato alla luce il secondo figlio. Anzi, figlia: è una femminuccia e per lei la Carrisi e suo marito, Davor Luksic, hanno scelto il nome ...

Romina Power scatena il putiferio sui social : “I vaccini sono troppi”. Roberto Burioni : “Vaniloquio” : Quello dei vaccini è un tema estremamente importante che rischia di far tornare il mondo indietro di decine di anni, ai tempi in cui si moriva per epidemie di morbillo. Ormai i vaccini sono diventati obbligatori in Italia, ma i movimenti no vax non si fermano e sono ancora tante le idee, sbagliate e pericolosissime per la salute pubblica, che circolano in rete o nei cortei organizzati per protestare contro le vaccinazioni, considerate ...

Romina Power contro i vaccini - ma la figlia la zittisce : Romina Power nonna orgogliosa e innamorati dei nipoti (due: Kay nato nel 2018 e Cassia nel 2019) che le ha dato la figlia Cristel. Ma anche frustrata dal problema comune a molte nonne: non poter avere coi nipoti quel potere decisionale che magari si vorrebbe, perché “decidono tutto i genitori”. Così la attrice-cantante si è sfogata a Domenica In, ospite in studio di Mara Venier, con la figlia Cristel in collegamento. Mara, scavando ...

Romina Power sui vaccini : "Per i miei nipoti sono troppi". E Burioni : "Vaniloquio" : “Troppi vaccini per i bambini”. Parola di Romina Power che, durante l’ultima puntata di Domenica In, parlando in veste di nonna ha voluto dire la sua sul tema vaccinazioni. Le dichiarazioni hanno suscitato le repliche della figlia di Romina, Cristel Carrisi, e del noto virologo, Roberto Burioni che ha definito le parole della Power un “vaniloquio”.Romina Power era la prima ospite della seconda stagione di ...

Vaccini - Romina Power no vax. La figlia Cristel : mi fido più del medico : I Vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI Vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI Vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i Vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei Vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI Vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...