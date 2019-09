Roma | stazione Tiburtina | accoltella un vigilante | gli prende la pistola e si uccide

Roma. Accoltella vigilante - gli toglie la pistola e si uccide alla stazione Tiburtina della metro B : Un uomo ha Accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e si è sparato la sua pistola. E’ successo nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, la guardia giurata è stata Accoltellata più volte al collo ed è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'articolo Roma. Accoltella vigilante, gli toglie la pistola e si uccide alla stazione Tiburtina della metro B proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma incontra il Primitivo di Manduria. Trenta cantine in degustazione nella Capitale : Roma – Circa 30 aziende e oltre 70 etichette. È con questi numeri che si presentano a Roma le aziende del Primitivo di Manduria, capitanate dal Consorzio di Tutela, per il grande appuntamento curato dal Gambero Rosso. Sarà la Città del gusto ad ospitare, lunedì30 settembre, “Roma incontra il Primitivo di Manduria”, la grande degustazione dedicata ai produttori della grande doc rossa pugliese. Le cantine coinvolte che offriranno al pubblico ...

Roma choc - scheletro trovato davanti all’uscita della stazione della metro Piramide : Uno scheletro umano è stato ritrovato in piazzale Ostiense a Roma, proprio davanti all’uscita della stazione Piramide della metro b. Lo scheletro è stato scoperto dai tecnici di Acea durante uno scavo davanti l’ingresso della stazione Piramide. Sembrerebbe conservato bene e potrebbe risalire al massimo ad un secolo fa: forse si tratta di una vittima dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Esami specifici per la certezza della datazione ...

La "mummia di Roma" : trovato uno scheletro fuori da una stazione metro : Il ritrovamento in piazzale Ostiense, proprio davanti all'uscita della stazione della metropolitana di Piramide

Roma - danneggiata la macchinetta mangiaplastica alla stazione Piramide. Raggi : “Incivili - non ci sono parole” : “Non ci sono parole: dei vandali hanno rotto la macchinetta mangiaplastica alla stazione metro di Piramide. Incivili. Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al più presto”. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebbok la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pubblicando anche un video dei danni. Proprio nei giorni scorsi la sindaca aveva rivendicato i risultati ottenuti in pochi mesi dalle ...

#Papeeteinpiazza - la manifestazione di Roma è un flop sulla rete : È finita con i militanti di estrema destra a protestare per essere stati oscurati dai principali social network. L’adunanza per il voto sovrano si è rivelata, soprattutto in rete, un flop annunciato. Anzi un boomerang per essere più precisi.Nella giornata di lunedì 9 settembre tra i principali argomenti discussi nella twitter-sfera italiana non abbiamo trovato i soliti slogan sovranisti tanto cari a Salvini e ...

Manifestazione Roma FdI-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

Vergogna Roma - disabile bloccato sotto la metro : tutti gli ascensori rotti. «Ho perso l'esame all'università. Ero in trappola sotto la stazione» : Matteo Chittarro ha 21 anni e una malattia congenita che lo costringe in sedia a rotelle da quando ne aveva 10. Oggi avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale per la sua carriera...

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : ufficializzato il programma della manifestazione : ufficializzato in data odierna il programma della tappa Romana del Global Champions Tour, che si terrà nella Città Eterna dal 5 all’8 settembre. Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la manifestazione di livello CSI 5*, ma anche gare minori di categoria CSI 2*. Saranno sei gli italiani in gara:Alberto Zorzi, che usufruisce si un invito del Comitato Organizzatore, Emanuele Gaudiano, che esercita il suo diritto alla ...

A Roma la stazione della metropolitana Colli Albani è stata chiusa dopo essersi allagata per le forti piogge : Lunedì sera la stazione della metropolitana di Roma di Colli Albani, sulla linea A, è stata chiusa dopo essersi allagata per le forti piogge. Nel tardo pomeriggio la città è infatti stata colpita da un violento temporale, accompagnato da venti