Roma | nuovo caso di razzismo | Juan Jesus denuncia gli insulti sui social FOTO

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

Nuovo San Siro - Galliani senza peli sulla lingua : “niente di non Romantico - occasione da non perdere! E Berlusconi…” : Adriano Galliani esprime il suo parere in merito alla realizzazione del Nuovo stadio San Siro: l’ex ad del Milan appoggia l’idea di costruire una nuova e moderna struttura Nelle ultime ore, mentre le due anime calcistiche di Milano vivono situazioni diametralmente differenti, con l’Inter in vetta e il Milan agli albori di una piccola crisi, tiene banco la questione stadio. San Siro è una struttura vecchia, senza dubbio ...

Roma - la mappa del nuovo potere criminale : La divisione del territorio, quartiere per quartiere. Nelle mani delle famiglie della 'ndrangheta calabrese, dei clan storici della Camorra, dei padrini di Cosa Nostra e dei boss Romani, Casamonica, Fasciani e Spada. Cliccate sui nomi delle zone della città per svelare la geografia di una città colonizzata dalle mafie La morte di Diabolik e quello scambio di case e favori tra Irriducibili e Forza Nuova" Le piazze di spaccio in cui i clan ...

‘Il colibrì’ è il nuovo emozionante Romanzo di Sandro Veronesi : in uscita il 24 ottobre : Il romanzo tratta di un grande tema attraverso una metafora che propone come segno distintivo, un piccolo volatile. Grande e piccolo trovano, comunque, un perfetto equilibrio fra le pagine di “Il colibrì” (edito da La nave di Teseo), ultimo romanzo di Sandro Veronesi; data di uscita, 24 ottobre 2019. Questo scrittore che nel cognome rimanda verso i territori della cinematografia – e non per caso, visto che è il fratello maggiore del regista ...

La Fondazione Nicola Del Roscio presenta un nuovo centro per la creatività contemporanea nel cuore della città di Roma : La Fondazione Nicola Del Roscio presenta il progetto culturale non-profit La Fondazione. Un nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere ...

Roma - nuovo impianto di illuminazione per la Fontana di Trevi : Roma, nuovo impianto di illuminazione per la Fontana di Trevi. In due giorni di lavoro sono stati sostituiti 56 proiettori con tecnologia avanzata

Davide Bordoni : Bene Durigon nuovo coordinatore di Roma e provincia : Roma – Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia: “Molto positiva la nomina di Claudio Durigon a coordinatore di Roma e provincia della Lega, conosce Bene la Capitale e siamo certi di trovare nella sua figura un valido contributo per lavorare insieme ad un Centrodestra unito e coeso che possa dare un’alternativa seria a questo governo della Raggi. Il convegno di ieri organizzato dalla Camera di Commercio di Roma alla ...

Intrigo e sentimenti nel nuovo Romanzo di Frank Iodice : Un libro che contempla molteplici componenti I disinnamorati di Frank Iodice, gli elementi predominanti restano l’amore e l’interiorità, entrambi si inseriscono in un’aggrovigliata vicenda poliziesca che coinvolge in primo luogo Antonino Bellofiore , un poliziotto sui generis che ha una storia con Anisetta una laureanda in psicologia. Un romanzo dalla trama intrigante, in cui il personaggio principale è continuamente assalito dai dubbi ...

Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene Romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostrando uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette. Ebbene sì, il nuovo ...

Macron in visita a Roma per un nuovo trattato del Quirinale (entro il 2020) : Con Mattarella e Conte il presidente francese potrebbe dare il nuovo calcio di inizio al lavoro per il documento al quale aveva già lavorato una commissione mista italo-francese di saggi fino al maggio del 2018. Prima del governo gialloverde

Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza : fuga Romantica a Woodstock : Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza in vacanza in Inghilterra Prosegue a gonfie vele la relazione tra Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e l’imprenditore Charley Vezza. Dopo la vacanza a Ibiza, in compagnia di alcuni amici, la modella e il nuovo fidanzato sono fuggiti a Woodstock. Una romantica fuga nella campagna […] L'articolo Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza: fuga ...

Migranti - nuovo scontro Italia-Malta : 90 profughi rimpallati tra Roma e La Valletta : La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di Migranti che rischiavano di annegare in area SAR...

Roma. Piscina viale Giustiniano Imperatore : nuovo concessionario : La grande Piscina comunale di viale Giustiniano Imperatore in zona Garbatella-San Paolo, finora gestito dalla società Lazio Nuoto, avrà a