Roma | da palazzo Chigi al Campidoglio | Bugani entra in staff Raggi

Roma : Giornate patrimonio Ue - domenica aperto al pubblico Palazzo Farnese : Roma, 20 set. (AdnKronos) - domenica Palazzo Farnese, la sede dell'Ambasciata di Francia in Italia, a Roma, sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle 9 alle 21 (ultimo ingresso alle 20) nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio. Lo rende noto l'Ambasciata francese precisando che non c'è bi

Roma - chiuse indagini sul restauro di Palazzo Raggi e Torri dell’Eur : in 12 a rischio processo : Corruzione, abuso d’ufficio e traffico di influenze. Sono i reati ipotizzati nell’inchiesta condotta dalla procura di Roma sul progetto di ripristino dello storico Palazzo Raggi in via del Corso e del complesso immobiliare delle Torri di Ligini all’Eur, già sede del Ministero delle Finanze. I pubblici ministeri hanno provveduto alla notifica della chiusura indagini e ora 12 persone sono a rischio processo. La vicenda nasce nel 2015 e le ...

L’Unità - tribunale di Roma : “81 - 6 milioni di debito da ripagare con soldi pubblici”. Ma Palazzo Chigi può rivalersi sui Ds : Un debito da 81,6 milioni di euro pesa sulle spalle dello Stato e quindi dei contribuenti. Si tratta di quello contratto, ormai 31 anni fa, dall’Unità, giornale dell’ex Partito comunista italiano fondato da Antonio Gramsci, nei confronti di diverse banche: Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl e Banco Bpm. Il tribunale di Roma, infatti, ha respinto tre ricorsi-fotocopia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentati ...

Pontida - i leghisti promettono battaglia : “Presto marcia su Roma”. Borghezio : “Con le baionette a Palazzo Chigi. Conte traditore di merda” : Accantonata prematuramente l’esperienza di governo la Lega torna di lotta. E dal prato di Pontida i leghisti raccolgono la sfida: “Noi siamo qui per Salvini, ci saremo sempre per lui”. E ciascuno interpreta il momento a suo modo. Non manca nella platea salviniana chi, con medaglietta di Mussolini e tatuaggi a tema, inneggia alla “marcia su Roma”. Sono molti, Mario Borghezio in testa, ad auspicare una risposta di ...

Roma. Palazzo Senatorio : domani nuova apertura al pubblico : Visita guidata gratuita del Palazzo Senatorio del Campidoglio, organizzata dall’amministrazione capitolina domenica 15 settembre. Dalle 10 alle 19 le storiche

Fiducia - Fdi e Lega in piazza. Salvini : «Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel palazzo». Coas viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

I piRomani politici che soffiano sul fuoco della rabbia non li fermi con una manovra di Palazzo : Serve una visione alternativa, una prospettiva di giustizia. Perché le varie crisi sono state sintomo dell’incapacità di disegnare politiche in grado di ridurre le disuguaglianze sociali La possibilità e la trappola "

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...

Roma - pacchi sospetti trovati a Palazzo Chigi e nella sede Pd del Nazareno : contengono eroina : Due pacchi sospetti, entrambi contenti eroina. Uno è stato recapitato a Palazzo Chigi. L’altro davanti all’ingresso del Nazareno, la sede del Partito democratico a Roma. nella sede del governo è arrivata una busta gialla senza mittente. Le analisi sulla sostanza sono state eseguite dai vigili del fuoco. Stessa scena anche davanti alla storica sede dei democratici: gli artificieri della polizia hanno trovato la droga ...

Roma - rimossa la scritta Casapound dal palazzo occupato. Raggi bisticcia con gli attivisti : “Fate i seri - andatevene” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata sotto la sede di Casapound. “Togliete lo striscione”, ha detto la prima cittadina pelando con uno degli attivisti. Lo striscione a cui fa riferimento la Raggi è quello srotolato proprio sopra la scritta Casapound rimossa poco fa dagli stessi attivisti. “È solo inizio – ha scritto poi la sindaca sui social -. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie ...

