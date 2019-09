Roma Capitale della mafia | ecco come i clan si spartiscono la città

Roma incontra il Primitivo di Manduria. Trenta cantine in degustazione nella Capitale : Roma – Circa 30 aziende e oltre 70 etichette. È con questi numeri che si presentano a Roma le aziende del Primitivo di Manduria, capitanate dal Consorzio di Tutela, per il grande appuntamento curato dal Gambero Rosso. Sarà la Città del gusto ad ospitare, lunedì30 settembre, “Roma incontra il Primitivo di Manduria”, la grande degustazione dedicata ai produttori della grande doc rossa pugliese. Le cantine coinvolte che offriranno al pubblico ...

In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chiede maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Bodega Mexicana sbarca nella Capitale : a RomaEst il meglio della tradizionale cucina messicana : Bodega Mexicana sceglie la Capitale e il Centro Commerciale RomaEst per far assaporare il meglio della tradizionale cucina messicana. Ispirata alla tipica “taberna Mexicana” già dalla sua apertura (avvenuta lo scorso lunedì 16 settembre) è divenuta da subito punto di riferimento per gli amanti dei sapori freschi e genuini. La visione di cucina dello Chef ha saputo mixare piatti della tradizione e fresche rivisitazioni contemporanee della cucina ...

La Capitale ospita la prima edizione di Roma Bar Show : Il Palazzo dei Congressi dell’ Eur (Piazza John Kennedy, 1) dalle ore 10:00 alle ore 21:00, diventerà lunedì 23 e

Michael Collins - eroe dell’Apollo 11 - sarà cittadino onorario di Roma : l’astronauta Usa è nato nella Capitale : Michael Collins, uno dei protagonisti della missione Apollo 11 che 50 anni fa portò il primo uomo sulla Luna, diventerà cittadino onorario di Roma. Collins è l’astronauta – statunitense ma nato a Roma – che nel luglio del 1969 partecipò con Neil Armstrong e Buzz Aldrin allo storico allunaggio. Armstrong diventò il primo uomo a toccare il suolo lunare, Aldrin lo seguì a breve, mentre Collins rimaneva in orbita ad aspettare i ...

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - investimenti per rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Campidoglio - rinnovato Protocollo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per progetti di pubblica utilità dei soggetti in espiazione di pena : Roma – Firmato questa mattina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-DAP, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale”. La firma del Protocollo permette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare ...

Salaria Sport Village : siglato il protocollo tra Roma Capitale e FIGC : Roma Capitale e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno siglato il protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso

Ciclabilità nella Capitale d’Italia - WWF Roma : “Tanto necessaria quanto ignorata” : Nel 2019 la campagna della Settimana Europea della Mobilità, che si sta svolgendo in questi giorni e che chiuderà domenica 22 settembre, punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città. Il WWF Roma e Area Metropolitana è consapevole che non è cosa semplice nella Capitale d’Italia diventata nei decenni caotica e di difficile gestione e controllo del traffico veicolare privato. “Ma continuiamo a pensare – dichiara ...

Arriva a Roma l’app Too Good To Go : da Eataly ai box del Mercato Testaccio - la Capitale combatte gli sprechi alimentari : Raggiunti oltre 230.000 utenti in soli cinque mesi dal lancio in Italia, Too Good To Go, l’app che combatte lo spreco alimentare, Arriva anche a Roma. Nata nel 2015 in Danimarca, Too Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, conquistando le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona e ...

Bordoni - Roma 2030 : semplificazione amministrativa e nuovi poteri per Capitale : Roma – Roma 2030 è la sfida aperta a tutta la società in cui gli Amministratori della Capitale dovranno saper raccogliere energie e idee per il futuro della Città che aspira ad essere un esempio e una guida per l’Italia. Al Tempio di Adriano, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si sono discussi quelli che saranno gli scenari di sviluppo nel prossimo decennio, dove auspico uno spirito di rinnovamento e voglia di ...

Roma - lo scandalo di Buca Capitale : fondi dirottati su altre spese : I soldi delle multe ai Romani, che in teoria dovrebbero essere sfruttati, almeno in larga parte, per mettere in sicurezza le strade slabbrate e divorate dai crateri, finiscono invece per finanziare...

Riflettori accesi sul Risorgimento - riflettori accesi su Roma Capitale : Martedì 17 settembre 2019, alle ore 20.30, si apre la rassegna “Luci della storia su Porta Pia”. Sesta edizione per

Salaria Sport Village - siglato accordo tra Roma Capitale e Figc : Roma – Roma Capitale e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno siglato oggi il Protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso il complesso Sportivo ‘Salaria Sport Village’. A seguito della delibera della Giunta Capitolina dello scorso 30 luglio e in attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della ...