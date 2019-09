Risultati Serie C | 6^ giornata | ok la Carrarese contro l’Olbia | le classifiche aggiornate

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019)C – Subito in campo anche inC dopo la quartain scena nell’ultimo weekend. Tutte in campo mercoledì. Nel primo match del Girone C pareggio nel big match tra Ternana e Reggina, finisce 1-1, vantaggio amaranto con Bresciani, pareggio dei padroni di casa con Salzano. Nelle gare delle 18.30, successi esterni di Novara, Fano e Francavilla, cinquina Paganese al Rende. Le altre sfide alle 20.45, tonfo in casa del Monzail Siena, nel Girone C ok davanti al pubblico amico per Catanzaro e Catania, solo un pareggio per il Bariil Monopoli. Giovedì, due posticipi nel girone A, ok lal’Olbia. Ecco il programma completo dei tre gironi. GIRONE A MERCOLEDI’ ore 18.30 Como-Arezzo 0-0 Gozzano-Novara 1-2 Pistoiese-Renate 0-0 Pro Patria-Pianese 2-0 ore 20.45 AlbinoLeffe-Juventus U23 1-1 Monza-Siena ...

SkySport : ???? Serie ??, 5^ giornata ?? Tutti i risultati ? - SkySport : ?? Errore fatale dal dischetto per #Sansone ? ?? Tutti i gol del turno infrasettimanale ? - NetworkInquirer : RT @jason05_: La sensazione che ho è che l'Inter più di questo (non in termini di risultati, ma in termini di solidità e valori assoluti) n… -