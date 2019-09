Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019)5 ospiterà una piccoladiin uno dei suoi prossimi episodi. Come annunciato da TV Line, l'attrice Erin Cummings ritroverà Lesley-Ann Brandt, che nella serie storica hanno interpretato rispettivamente Sura e Naevia. La star diin5 ricoprirà il ruolo di Mandy, capo ingegnere di un progetto denominato Red 2 Mars Project, il cui interesse principale nei test di simulazione è scoprire chi crollerà sotto la pressione dell'isolamento. Lo spoiler fornito ha gettato i fan in confusione, a meno chenon intenda proseguire in un'altra direzione. Possiamo limitarci a dire che anche l'ultima stagione seguirà il classico caso della settimana. Lesley-Ann Brandt aveva in realtà anticipato l'arrivo della collega in un post su Twitter, pubblicato la scorsa settimana, in cui le dava il benvenuto nel cast. L'in questione è stato scritto dalla ...

gabrieleolivero : RT @OptiMagazine: Reunion di #Spartacus in #Lucifer 5 e non solo: nel terzo episodio il diavolo torna da Chloe? - _diana87 : Reunion di Spartacus in Lucifer 5 e non solo: nel terzo episodio il diavolo torna da Chloe? - OptiMagazine : Reunion di #Spartacus in #Lucifer 5 e non solo: nel terzo episodio il diavolo torna da Chloe?… -