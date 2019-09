Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ilsbatte contro il muro difensivo del Cagliari, scrive, che negli ultimi minuti beffa gli azzurri con la rete di Castro. Ancelottia ancora 8 titolari e non lo ha fatto solamente per la necessità di destreggiarsi tra i numerosi impegni ravvicinati, ma anche con l’ambiziosa intenzione di trasformare a getto continuo la fisionomia del suo: per cercare di renderlo imprevedibile e di rimodellarlo in base alle difficoltà, tecniche e pure ambientali della partita il tecnico si affida ad una squadra agile e veloce, lasciando fuori le torri che avevano portato alla vittoria ila Lecce, che aveva dato l’impressione di riuscire a confondere la difesa di Maran e aggirare il muro della difesa sarda. Ma è stato solo un fuoco di paglia Iinfattila squadra di Ancelotti al’intero primolaboriosadei ...

PietroGrasso : Una lettera commovente che invito a leggere. Giancarlo #Siani manca a tutti noi, ma il suo modo di fare informazion… - repubblica : Tanti auguri #SophiaLoren, 85 anni da diva al cinema e nella vita - napolista : Repubblica: i tanti cambi hanno costretto il #Napoli a perdere tempo nella ricerca di equilibri Il turnover di… -