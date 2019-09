Renzi | “Chiunque può passare a Italia Viva | ma deve aiutarci a mandare avanti il governo”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il senatore Matteo, in un'intervista a Radio 24, ha ribadito che non farà mancare il suo voto sul taglio dei parlamentari, calendarizzato per il 7 ottobre: "C'è un accordo per votare tutti a favore, un accordo di governo. Poi votare senza riforma in cui si superava il bicameralismo è un'occasione persa ma taccio e voto".

