Reggio Emilia Morto Giorgio Ballarini | Protezione civile in lutto

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

Basket : si ritira Manuchar Markoishvili - gran talento georgiano passato da Treviso - Cantù e Reggio Emilia : Manuchar Markoishvili ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro giocata. Il georgiano, noto per il talento e la conoscenza profonda del gioco, smette a 32 anni a causa di un numero non indifferente di problemi fisici. Cresciuto cestisticamente all’università di Tbilisi, capitale del suo Paese, Markoishvili arriva per la prima volta in Italia nella stagione 2002-2003, trovando spazio per 12.5 minuti a gara nelle rotazioni di ...

Reggio Emilia - uomo espulso dall’Italia : va in Brasile - cambia sesso e ritorna : La trans 37enne è stata arrestata per non aver rispettato l’obbligo di lasciare il Paese. A tradirla sono state le impronte digitali nel database: corrispondevano a quelle di un uomo nato in Brasile nel 1982. Aveva il divieto di entrare in Italia per tre anni e così, non avendolo rispettato, è stata immediatamente arrestata.Continua a leggere

Reggio Emilia. Domenica apre la caccia : anche un drone per i controlli della Polizia provinciale : Domenica 15 settembre è prevista l’apertura generale della caccia, tanto attesa dai seguaci della dea Diana, ma anche tanto temuta

Inchiesta nomine e appalti Reggio Emilia - irregolarità segnalate già dal 2013 : dai contratti anomali ai 58mila euro di spese : La Corte dei Conti prima e gli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato poi, segnalarono più volte all’amministrazione comunale di Reggio Emilia, tra il 2013 e il 2018, palesi irregolarità ed illeciti, anche di natura costituzionale, nelle modalità di assunzione del personale dirigente e nell’organigramma di governo dell’ente locale. Scelte compiute in violazione della “separazione tra indirizzo politico e gestione, che ...

Reggio Emilia. Scuole : dalla Provincia interventi per 23 - 5 milioni : Lavori per 23,5 milioni di euro, alcuni dei quali già in corso, nelle Scuole superiori reggiane grazie alla Provincia di

Morto in un incidente a Reggio Emilia : Nicolae era un cuoco - aveva appena finito di lavorare : La vittima faceva il cuoco al ristorante Oceania di Ruberia. Domenica sera sulla Via Emilia, a Bagno, l'incidente fatale con un'utilitaria che non avrebbe rispettato la precedenza. La moglie Aliona: "Uomini come lui non esistono più".Continua a leggere

Mantova - incidente col deltaplano : muore ex direttore della scuola di paracadutismo di Reggio Emilia : È morto schiantandosi col deltaplano. La vittima è Antonio Brunetti, 62enne esperto pilota di Reggio Emilia, dove aveva diretto in passato anche una scuola di paracadutismo: era appena...

Reggio Emilia. Francesco Ruini ucciso da uno sciame di api : Si trovava in Africa per insegnare agli agricoltori locali il mestiere di apicoltore ma è stato assalito da uno sciame

Reggio Emilia - l’apicoltore 66enne Francesco Ruini è morto in Ghana : assalito da uno sciame di api. Era lì per insegnare il mestiere : Insegnava agli agricoltori africani il mestiere di apicoltore ma è stato assalito da uno sciame d’api e uno choc anafilattico gli è costato la vita. È morto così in Ghana a 66 anni Francesco Ruini, di Reggio Emilia e figura importante dell’apicoltura in Italia. Era in missione in Africa da Ferragosto per insegnare il suo mestiere alla popolazione locale e sarebbe dovuto ripartire per tornare in Italia due giorni dopo l’incidente, ...

Reggio Emilia - l’assassino di Hui Zhou nascosto 10 giorni nei boschi. Si indaga su chi può averlo aiutato nella fuga : Ricercato, braccato dagli agenti della Squadra Mobile, dai droni e dai cani che per giorni hanno scandagliato e setacciato la zona del suo probabile nascondiglio, alla fine ha deciso di costituirsi. Il marocchino Hicham Boukssid, 34enne senza fissa dimora, spacciatore di hashish, all’1,35 della notte fra domenica e lunedì si è presentato al comando dei carabinieri di Reggio Emilia dicendo: “Sono quello che state cercando”. Era ...

Barista cinese uccisa a Reggio Emilia - il killer si è costituito nella notte : Resta da chiarire il movente: potrebbe essere caso di femminicidio e non di una rapina finita male o di un regolamento di conti

Reggio Emilia - omicidio barista cinese : ricercato si costituisce : Reggio Emilia, omicidio barista cinese: ricercato si costituisce Hicham Boukssid, 34 anni, ricercato e latitante da dieci giorni, si è presentato nella notte dai Carabinieri. È il presunto assassino della 25enne Hui "Stefania" Zhou, uccisa il 9 agosto nel bar dove lavorava. Non è ancora chiaro il movente del ...

Omicidio della barista a Reggio Emilia : si è costituito ai carabinieri il presunto assassino : Hicham Boukssid, 34 anni, la scorsa notte ha varcato la porta di una stazione dei carabinieri e si è consegnato confessando di essere l'assassino di Hui 'Stefania' Zhou, 25 anni, uccisa a coltellate nel bar in cui lavorava nella periferia di Reggio Emilia lo scorso otto agosto e da allora in fuga.Continua a leggere