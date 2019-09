Referendum maggioritario | ok del Piemonte | Lega raggiunge le 5 Regioni Salvini | “Ora al

Regione Abruzzo - rinviata la seduta sul Referendum sul maggioritario voluta dalla Lega. Bagarre con M5s e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È Bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

L. elettorale : da Consiglio Veneto sì a Referendum su maggioritario (2) : (AdnKronos) - Il Consiglio, di seguito, ha indicato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti quale delegato per il deposito della Proposta presso la Corte di Cassazione; il collega della Lega Alessandro Montagnoli è stato indicato come supplente. Prima del voto finale, sono

L. elettorale : da Consiglio Veneto sì a Referendum su maggioritario : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nella seduta odierna, con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, la Proposta di Deliberazione Amministrativa che contiene il quesito referendario, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, per l’abrogazione delle

E Salvini sbagliò maggioritario Il Referendum? E' un boomerang : Sullo storico pratone di Pontida Matteo Salvini ha lanciato la nuova sfida: referendum per abrogare la parte proporzionale dell'attuale legge elettorale facendola così diventare interamente maggioritaria. Secondo il leader leghista sarebbe questo l'escamotage per frenare la... Segui su affaritaliani.it

Legge elettorale - maggioritario vs proporzionale/ Referendum Salvini contro Governo : Legge elettorale, maggioritario vs proporzionale: le posizioni e il Referendum lanciato da Salvini contro Rosatellum bis e Governo Conte

Pontida - Salvini : “Elezioni Umbria? Di Maio disperato supplica Pd per due poltrone”. Poi ribadisce Referendum per il maggioritario : “Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c’è voglia di cambiare: non c’è trucco di palazzo che possa ...

Salvini : “Referendum per sistema completamente maggioritario” : Milano, 14 set. (Adnkronos) – All’Italia serve “un sistema elettorale completamente maggioritario”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’assemblea degli amministratori locali del Carroccio, proponendo un referendum abrogativo per eliminare gli elementi proporzionali dal sistema elettorale. La proposta, lanciata da Salvini è di fare un referendum abrogativo, proposto da cinque ...

Salvini : sì a Referendum per sistema maggioritario : Salvini: sì a referendum per sistema maggioritario."Se almeno cinque regioni lo chiederanno con una maggioranza assoluta"

Matteo Salvini sfida Pd-M5s : "Facciamo un Referendum per il maggioritario puro - altro che Rosatellum" : Matteo Salvini sfida Pd e M5S sulla legge elettorale lanciando la proposta di un referendum per introdurre un sistema totalmente maggioritario. Si tratterebbe di un referendum abrogativo indetto "entro settembre" da cinque regioni per togliere la parte proporzionale dall'attuale legge elettorale, il

Legge elettorale - Salvini : “Quesito per il maggioritario è pronto. Se 5 regioni lo approvano - Referendum in primavera” : Annuncia che “il quesito è già pronto” per cambiare la Legge elettorale e renderla “totalmente maggioritaria come quella per i sindaci”. E che “se cinque regioni lo approvano entro settembre si va al referendum in primavera”. Matteo Salvini all’assemblea degli amministratori del Carroccio punta “a ottenere 5 milioni di firme”, e ha annunciato di volere eLeggere “anche il presidente della ...