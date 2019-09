Ranitidina | l' Ema chiede test | su tutti i farmaci per precauzione

Ranitidina - la richiesta dell’Ema : «Test su tutti i farmaci in commercio in Europa» : Sulla base del principio di precauzione l’Ema, l'agenzia europea per i medicinali, chiede che tutti i farmaci autorizzati al commercio nell'Unione Europea vengano testati per l'eventuale presenza di nitrosammine

Non solo Ranitidina - si estende l’allerta nitrosammine : Ema chiede i test su tutti i farmaci con principi attivi sintetizzati chimicamente : L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) chiede, in via precauzionale, che le aziende produttrici di farmaci contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente riesaminino i loro medicinali per la possibile presenza di nitrosammine e testino tutti i prodotti a rischio. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, della cui famiglia fa parte la N-nitrosodimetilammina (Ndma) al centro dell’allerta Aifa lanciata in Italia nei giorni ...