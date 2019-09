Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sulla base del principio di precauzione l’Ema, l'agenzia europea per i medicinali, chiede cheautorizzati alnell'Unione Europea venganoati per l'eventuale presenza di nitrosammine

fisco24_info : Ranitidina, la richiesta dell’Ema: «Test su tutti i farmaci in commercio in Europa»: Sulla base del principio di pr… - gianpi56 : RT @sole24ore: Ranitidina, la richiesta dell’Ema: «Test su tutti i #farmaci in commercio in Europa» - sole24ore : Ranitidina, la richiesta dell’Ema: «Test su tutti i #farmaci in commercio in Europa» -