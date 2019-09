Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 26 settembre 2019)autorizzati al commercio nell'Unione Europea devono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanzealla base del ritiro da parte...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Ranitidina, Ema: testare tutti i farmaci per impurità cancerogene - raspa90 : RT @repubblica: Non solo ranitidina, per l'Ema vanno testati tutti i farmaci per impurità cancerogene - MarcoRosso3 : Non solo ranitidina, per l'Ema vanno testati tutti i farmaci per impurità cancerogene -