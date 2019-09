Ranitidina e farmaci ritirati | l' allerta dell' Aifa | Attenzione alle liste fake

Blocco dei farmaci con Ranitidina - AIFA : “Attenzione agli elenchi errati : ecco la lista esatta” : L'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha ritirato nei giorni scorsi alcuni lotti di farmaci a base di ranitidina a causa di impurità cancerogene. Ma sui social sono comparse liste false di medicinali coinvolti: "Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati non è da considerarsi attendibile".Continua a leggere

Non solo Ranitidina - si estende l’allerta nitrosammine : Ema chiede i test su tutti i farmaci con principi attivi sintetizzati chimicamente : L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) chiede, in via precauzionale, che le aziende produttrici di farmaci contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente riesaminino i loro medicinali per la possibile presenza di nitrosammine e testino tutti i prodotti a rischio. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, della cui famiglia fa parte la N-nitrosodimetilammina (Ndma) al centro dell’allerta Aifa lanciata in Italia nei giorni ...

Farmaci con Ranitidina - la denuncia di Aifa : “Sui social girano liste fake dei lotti vietati. Consultate solo il nostro portale” : False liste di Farmaci contenenti ranitidina stanno girando sui social, ma “non hanno nulla a che vedere con quelle oggetto dei provvedimenti restrittivi disposti nei giorni scorsi”. A lanciare l’allarme è l’Agenzia italiana del Farmaco, l’Aifa, che denuncia la diffusione di fake news con un comunicato stampa. Gli esperti dell’ente regolatorio raccomandano di “consultare esclusivamente le informazioni ...

Buscopan - Ranidil - Zantac : Aifa ritira e vieta l’uso di numerosi lotti di farmaci a base di Ranitidina - ecco l’ELENCO COMPLETO e AGGIORNATO [GALLERY] : E’ massima allerta sul territorio nazionale in seguito al ritiro di farmaci contenenti ranitidina accusata di contenere, in alcuni lotti, un’impurezza denominata “N-nitrosodimetilammina” (NDMA) che è potenzialmente cancerogena per l’uomo. In prima istanza infatti l’Aifa ha disposto il ritiro di quasi 200 lotti di farmaci “Made in India”, prodotti da SARACA LABORATORIES LTD – India. Tuttavia l’allerta ...

