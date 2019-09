Ramona Badescu diventerà mamma a 50 anni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’attrice e showgirl di origini rumeresaràa 50. Ex concorrente del reality show La fattoria e volto del Bagaglino, laè stata immortalata dal settimanale Diva e DDonna come riporta Fanpage.it in bikini con il pancione che prova il suo stato interessante. La rivista l’ha anche paparazzata a Roma dopo una visita medica. Un bella soddisfazione per lei che a novembre spene 51 candelineincinta Ramonda tempo ha detto addio al mondo dello spettacolo e ai social. È legata a Narcis Godeanu, avvocato e professore universitario di diritto. Un amore nato nel 2016 e che a breve darà i suoi frutti con un bambino. Intervistata da Ok Magazine di recente ha affermato: “Ho sempre voluto avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta. Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non ...

