Ramona Badescu diventa mamma a 50 anni | Avevo congelato gli ovuli | ma

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Serena Granatoha rivelato di essersi recata presso un ginecologo, con l'intento di ricorrere alla fecondazione assistita Nata da una famiglia benestante in Romania,vive in Italia dal 1990 e viene ricordata dai telespettatori soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotta da Barbara d'Urso. L'attrice, politica e showgirl dalle curve esplosive riesce da tempo a tenersi a distanza dai riflettori del mondo dello showbiz, tant'è vero che la sua gravidanza è passata inosservata, almeno fino al momento in cui Diva e donna non l'ha paparazzata con tanto di pancione in bella vista. All'uscita da uno studio medico, infatti, laè stata beccata dai paparazzi, presumibilmente dopo un controllo medico di routine. L'attrice è apparsa con le forme da futurae secondo le ultime indiscrezioni sul ...

franbellino : Ramona Badescu incinta a 50 anni - L'Unione - zazoomblog : Ramona Badescu mamma incinta a 50 anni: sarà un maschietto - #Ramona #Badescu #mamma #incinta - zazoomnews : Ramona Badescu mamma incinta a 50 anni: sarà un maschietto - #Ramona #Badescu #mamma #incinta -