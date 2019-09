Rami Malek e il ritorno dei pantaloni di pelle

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Chi potrebbe indossare impeccabilmente idi, se non? Parliamo infatti di uno dei capi d'abbigliamento maschili più iconici di sempre, grazie a personalità come Elvis Presley e Freddie Mercury che ne hanno fatto uno statement di stile. Non sorprende affatto quindi che colui che ha interpretato il leggendario frontman dei Queen nel film Bohemian Rhapsody sia capace di indossarli, e abbinarli, in maniera eccelsa. L'attore, che quest'anno è diventato ufficialmente una delle star maschili più ispiranti con i suoi look sul red carpet, è apparso alla sfilata di Saint Laurent per la Primavera/Estate 2020 a Parigi con un look total black, costituito da un paio didiaccostati a una camicia semi trasparente, dall'aspetto verniciato, e a un blazer dalla sofisticata texture satinata. Saint Laurent : Front Row - ...

