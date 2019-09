Raffaella Mennoia si è sposata | l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi

Uomini e donne - Raffaella Mennoia smentisce di essersi sposata : 'È uno scherzo di Maria' : Nella giornata di ieri 25 settembre si era diffusa la notizia secondo la quale Raffaella Mennoia si fosse sposata. A riportarla è stata una fonte più che autorevole, ovvero niente meno che Maria De Filippi in persona. L'annuncio era stato dato durante la registrazione di Uomini e donne del Trono Classico, la stessa durante la quale Sara Tozzi aveva annunciato la propria decisione di abbandonare il trono a causa dei sentimenti ancora presenti per ...

Raffaella Mennoia si è sposata? No - è solo uno scherzo di Maria de Filippi : Durante la giornata di oggi, 25 settembre 2019, è rimbalzata per il web la voce secondo cui Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria de Filippi, si sarebbe sposata con Alessio Sakara.Un'indiscrezione lanciata da Il vicolo delle news che ha fatto sobbalzare tutti, appassionati di Uomini e Donne compresi dato che la notizia è arrivata dalla registrazione della puntata avvenuta oggi. E' stata Maria de Filippi ad annunciare la bella notizia e ...

Raffaella Mennoia si è sposata : le nozze segrete annunciate nella registrazione di U&D : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto fare un annuncio che riguardava il suo braccio destro Raffaella Mennoia. La conduttrice, così come svelato dalle anticipazioni sulla registrazione di oggi, ha svelato che Raffaella è convolata a nozze. La Mennoia si è sposata con il suo fidanzato Alessio Sakara, che il pubblico di Canale 5 ...

Raffaella Mennoia ha sposato Alessio Sakara : la De Filippi svela il matrimonio a sorpresa : Raffaella Mennoia si è sposata. Per la prima volta nella sua vita, l'autrice di Uomini e donne è convolata a nozze con Alessio Sakara. Ad annunciare il matrimonio del suo braccio destro nella nota trasmissione di Canale 5 è stata Maria De Filippi, all'inizio della nuova registrazione del trono classico. Uno scoop in piena regola quello lanciato dalla padrona di casa, che ha svelato le nozze di una persona chiave del programma pomeridiano in onda ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si è sposata : Maria De Filippi le fa gli auguri in trasmissione : Dopo l'anticipazione relativa al prematuro abbandono della tronista Sara Tozzi, Il Vicolo delle News fa un ulteriore spoiler in merito alla prossima puntata del Trono Classico del seguitissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda su Canale5. Durante la trasmissione la padrona di cas

Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara : l’annuncio a sorpresa : Raffaella Mennoia si è sposata: la figura centrale della redazione di Uomini e Donne è convolata a nozze con Alessio Sakara Raffaella Mennoia si è sposata, convolando a nozze con il suo Alessio Sakara. La notizia è arrivata all’improvviso durante la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 25 settembre. Dopo la notizia dell’abbandono del […] L'articolo Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara: l’annuncio a ...

Raffaella Mennoia lascia i social : Troppa cattiveria contro di me : Raffaella Mennoia ha fatto sapere di volersi allontanare dai social perché “le cattiverie che leggo mi fanno troppo male”. L'autrice televisiva è infatti da alcuni mesi al centro di una polemica mediatica scatenata da alcuni volti storici di “Uomini e Donne”, come Mario Serpa, Teresa Cilia e suo marito Salvatore Di Carlo, che l’hanno accusata di essere stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di tronisti e corteggiatori e aver ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si allontana dai social : 'Ci sono rimasta male' : Non è stata un'estate facile quella che ha vissuto Raffaella Mennoia, presa di mira da alcuni ex volti storici di Uomini e Donne. Mario Serpa e Teresa Cilia, in particolare, hanno lanciato diverse accuse alla storica collaboratrice di Maria De Filippi, di cui è il braccio destro anche a Temptation Island. Secondo loro, infatti, la 45enne romana sarebbe stata a conoscenza di alcuni particolari della vita privata di ex tronisti ed ex ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si allontana dai social : "La cattiveria mi disturba parecchio..." : L'estate appena trascorsa, costellata da polemiche a distanze e tantissima cattiveria ricevuta sui social network, ha lasciato il segno in Raffaella Mennoia, autrice di programmi condotti e/o prodotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne e Temptation Island.La Mennoia ha condiviso ieri una serie di Instagram Stories per rispondere soprattutto a coloro che hanno notato una presenza più diradata sui social network durante l'ultimo ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi ha difeso Raffaella Mennoia durante la registrazione del Trono Classico : durante la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Maria De Filippi si è espressa riguardo la guerra che è esplosa attorno a Uomini e Donne quest'estate e che ha riguardato soprattutto la redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia.Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la conduttrice, ovviamente, si è schierata al fianco ...

Uomini e Donne anticipazioni - si parla di querele : Maria difende Raffaella Mennoia : anticipazioni Uomini e Donne, la frecciatina di Maria De Filippi ai leoni da tastiera Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha ritenuto opportuno soffermarsi anche su alcune frecciatine che una Maria De Filippi evidentemente stufa ha lanciato ai leoni da tastiera. Frecciatine che non fanno destinatari con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, si parla di querele: Maria difende ...

Federico Palmieri morto/ Raffaella Mennoia e Stefano Carriero : "Amici per sempre" : Federico Palmieri morto suicida, gli amici Raffaella Mennoia e Stefano Carriero lo salutano con un addio commovente: "Amici per sempre", sui social.

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia addolorata per una morte improvvisa : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne colpita da un grave un lutto Raffaella Mennoia, storica autrice del famoso dating show di canale 5 Uomini e Donne, è stata colpita un grave lutto. Il braccio destro di Maria De Filippi, sul suo profilo social, ha salutato Federico Palmieri, noto attore romano recentemente venuto a mancare. Federico Palmieri per Raffaella non era un semplice conoscente, ma molto di più. I due si conoscevano fin dagli anni ...

Raffaella Mennoia di UeD - un lutto molto doloroso : il ricordo sui social : Non sono giorni facili per Raffaella Mennoia e Stefano Carriero, due degli autori di Uomini e Donne e Temptation Island. Chi li segue sui social network avrà già notato i messaggi pubblicati da entrambi rivolti a un amico che non c’è più, scomparso prematuramente. Si tratta di Federico Palmieri, l’attore romano morto suicida all’età di 41 anni. Palmieri è stato trovato morto lo scorso 5 settembre, all’interno del palazzo romano dove ...