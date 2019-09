Radio Kiss Kiss Napoli – Maifredi | “Il Napoli non può prendere gol del genere | una grande

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019) Gigi, allenatore ai microfoni didella sconfitta delcontro il Cagliari: “Se ilgiocasse mille partite contro il Cagliari non credo ne perderebbe più di 3, il calcio è bello perchè non è una scelta esatta. I napoletani non dovrebbero tanto ragionare sui gol sbagliati ma su come è stato preso il gol. I giocatori deldevono mettersi in testa che lasquadra, anche quando la partita è storta porta a casa qualcosa”. PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIOCLICCA QUI Leggi anche: Mediaset – Alpiace il centrocampista Tonali, ma il Brescia spara altissimo: la cifra Sky, Ugolini: “Ancelotti ha evidenziato l’errore della linea difensiva: ecco quale” Iannicelli: “, due ko dato preoccupante: fuori dalla Champions se il campionato finisse oggi…” Tuttosport: “, è allarme in difesa: contro il Brescia uomini ...

AlbaEmilian : RT @allgoalsnapoli: Carlo Ancelotti Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il tecnico del Napoli, per commentare la sconfitta subit… - AlbaEmilian : RT @allgoalsnapoli: Lorenzo Insigne, al termine di Napoli-Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la sconfit… - kisskissnapoli : Domani alle 13 da non perdere l'intervista di @valterdemaggio in diretta ed in esclusiva a @llorentefer19… -