Questa foto del 1985 dimostra quanto Archie sia identico al principe Harry

Pamela Prati a “Non è l’Arena” mostra foto e audio del presunto Mark Caltagirone : «Io ho creduto ciecamente in Questa favola» : Com’è possibile che il nulla diventi protagonista delle nostre giornate? Massimo Giletti introduce così lo spazio dedicato a Pamela Prati e alla vicenda che continua a riempire i palinsesti televisivi. Nello studio di “Non è l’Arena” la showgirl sarda si dice pronta a raccontare la sua versione dei fatti: «Io ho creduto ciecamente in questa favola e sono assolutamente innocente. Vorrei che la gente mi ascoltasse e ...

Pamela Prati a "Non è l'Arena" mostra foto e audio del presunto Mark Caltagirone : «Io ho creduto ciecamente in Questa favola» : Com'è possibile che il nulla diventi protagonista delle nostre giornate? Massimo Giletti introduce così lo spazio dedicato a Pamela Prati e alla vicenda che continua a riempire i...

Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4 : ecco tutte le novità : Google Fotocamera 7.0 dei Google Pixel 4 porta con sé una lunghissima lista di novità, sia grafiche che funzionali: ecco che cosa c'è di nuovo! L'articolo Questa è la Google Fotocamera dei Pixel 4: ecco tutte le novità proviene da TuttoAndroid.

In Questa foto dovrebbe esserci la prima smart TV 8K di Xiaomi : In occasione della visita dell'attrice Huang Cancan alla divisione TV di Xiaomi sono state scattate alcune foto, immagini che sono poi state diffuse su Weibo L'articolo In questa foto dovrebbe esserci la prima smart TV 8K di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Un selfie con il figlio del boss. Clamoroso - Matteo Salvini Questa volta l’ha fatta grossa. Ecco la foto incriminata : Matteo Salvini ancora nel centro della bufera. Stavolta è colpa di una foto. A sollevare il caso Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, stanno scrivendo indignati, in queste ore molti cittadini. “Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo ...

FOTO – Llorente in conferenza : “Darò il cuore per Questa maglia. Voglio ricambiare l’affetto con tanti gol. La pressione non è un problema” : La SSC Napoli, tramite il proprio siti ufficiale ha pubblicato la conferenza stampa di presentazione di Fernando Llorente conferenza Llorente – Lo spagnolo si è detto innamorato di Napoli Le parole dello spagnolo Perchè hai scelto Napoli? “Avevo voglia di giocare ancora in una grandissima squadra ed il Napoli è un Club di livello internazionale. Ho avuto tante opzioni di varie squadre ma per me il Napoli è stata la ...

Fascisti in piazza contro il governo? Giorgia Meloni : "Questa foto è del 20 luglio" : I sinistri hanno sollevato un polverone di polemiche per questa foto di neoFascisti che fanno il saluto romano in piazza durante la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, ieri 9 settembre, contro il governo giallo-rosso. Una protesta alla quale hanno partecipato anche la Lega di Matteo Sal

Guardate Questa foto : sembra una normale famiglia. Ma guardate bene! Un caso più unico che raro : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia assurda. La protagonista della vicenda si chiama Alexis Brett e dopo essere diventata la prima donna in Gran Bretagna ad avere partorito 10 maschi, si era rassegnata a vivere in una famiglia tutta maschile. Ebbene, la 39enne ha dovuto felicemente dopo aver dato alla luce il suo undicesimo figlio: una bambina. “Siamo al settimo cielo” ha detto in una intervista al Mirror. “Mi aspettavo un altro ...

Governo : Bellanova posta foto - ‘e Questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Bellanova posta foto - ‘e Questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mario Giordano fa arrabbiare Mediaset? Ecco perché Questa foto è una... "prima volta" : Un "prodigio" di Mario Giordano, protagonista di una peculiare "magata" televisiva di cui dà conto il sempre attentissimo TvBlog. Siamo nella serata del 3 settembre, durante la quale il conduttore di Fuori dal Coro - il format sovranista di Rete 4 che a breve tornerà in onda - è stato ospite prima a

Federica Pellegrini - l'ultimo tatuaggio è anche il più... spinto : spunta Questa foto : Un nuovo tatuaggio per Federica Pellegrini. La Divina del nuoto ama decorare il suo corpo con i tatuaggi, ne aveva già tanti: dall’Araba fenice al logo dei Giochi Olimpici, da un drago alla dedica al fratello, alle tre rose sul costato. E proprio sul costato la 31enne nuotatrice veneta, che si può c

Formula 1 – Polemiche a Spa! Pesante lamentela dalla tribuna - un tifoso scrive al circuito : “Questa la vista dal mio posto” [FOTO] : Spettacolo rovinato sull’Eau Rouge: ingombrante cartello impedisce agli spettatori in tribuna di vedere la pista, piovono lamentele in Belgio E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio, davanti a tantissimi spettatori che già riempiono le tribune del circuito in attesa dello spettacolo delle qualifiche e della gara. Non mancano però le lamentele: un ...

“Il cancro…”. L’attrice pubblica Questa foto e lascia senza parole : una battaglia durissima : “Meno capelli ma occhi più sorridenti. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa”. Così l’amata attrice Sabrina Paravicini si mostra al pubblico dei social dopo il ciclo di chemioterapia. I capelli non ci sono più, ma gli occhi sono più sorridenti e la battaglia ...