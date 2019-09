Previsioni astrologiche del 27 settembre | giù di tono il Cancro | bene la Vergine

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il week end è ormai alle porte, ma prima di concederci qualche momento in più di svago e relax, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che ha raggiunto ladurante le giornate precedenti, mentre ilsi prepara a vivere una giornata particolarmente sotto, dove non mancheranno liti e discussioni. Alti e bassi per i Gemelli combattuti tra il desiderio di novità e la stanchezza creata dal raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ecco di seguito l'oroscopo completo di venerdì 272019 per i segni da Ariete a Pesci, consu amore, lavoro e salute. Oroscopo del giorno, venerdì 27, segno per segno Ariete: rispetto alla prima metà di quest’ultima settimana dile prossime giornate si riveleranno leggermente più positive, anche se il recupero vero e ...

