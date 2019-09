Popi Bonnici | “I razzisti negli stadi? Si possono fermare con la tecnologia | come Juve e

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Repubblica intervista, regista sportivo e curatore della regia unica della Serie A. L’argomento ècombattere il razzismo. Ieri la Figc ha proposto al governo di introdurre il riconoscimento facciale per individuare gli artefici dei coriracconta che, nel 2011, presentò allantus la demo di un sistema di telecamere che consentivano il riconoscimento degli spettatori presenti sugli spalti. “Telecamere che la società ha comprato in seguito, trovandole molto performanti: ne ha installato un numero che definirei rilevante e che oggi consente alle forze dell’ordine, uniche abilitate a usarle, immagini ad altissima risoluzione”. Non si tratta di un sistema utilizzato solo dai bianconeri: “Anche a Reggio Emilia dal Sassuolo è stato fatto stesso lavoro, con un’altra azienda. Una è una realtà del tutto italiana, l’altra ...

