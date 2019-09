Più di 800mila bambini saranno vaccinati per il morbillo nella Repubblica Democratica del

Farmaci per chemioterapia rubati e abbandonati : non Più utilizzabili - danno da 800mila euro : Il carico, rubato durante una rapina ai danni di un autotrasportatore di una ditta farmaceutica, trovato abbandonato nel patio di una villa in disuso. I Farmaci, a causa del deperimento, non possono essere utilizzati e dovranno essere smaltiti. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.Continua a leggere