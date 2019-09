Pescara-Crotone | sesta giornata Serie B | la partita in tv su Rai Sport il 27 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) LadiB prenderà il via venerdì sera dallo stadio Adriatico con uno dei match più attesi di questo turno cadetto,, anticipo che mette di fronte due squadre dalle ambizioni importanti, anche se entrambe sono ancora alla ricerca del passo giusto per irrompere nell’alta classifica. La compagine padrona di casa è reduce dalla sconfitta sul campo del Cittadella (2-1) subita nel turno infrasettimanale di campionato, mentre il team ospite arriva dal successo interno sulla Juve Stabia (2-0) firmato allo scadere da Mustacchio e dal centrocampista inglese scuola Manchester City, Ahmad Benali. A quota 8 punti in classifica ildi Giovanni Stroppa precede di una lunghezza ilguidato da Luciano Zauri....

spaziocalcio : #SerieB, designati gli arbitri per le partite della sesta giornata in programma da domani #SerieBKT - ForzapescaraCom : ???? | Prontera per @PescaraCalcio - @FcCrotoneOff Designato l'arbitro della prossima giornata ??? #Pescara… - pescarasport24 : Ecco l'arbitro di Pescara-Crotone -