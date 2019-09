Perché Disney+ ha deciso di debuttare anche nei Paesi Bassi

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il prossimo 12 novembre debutterà negli Stati Uniti l’attesa piattaforma di streaminge nella stessa data il servizio partirà ufficialmentenei. In realtà lo streaming è già disponibile in questo paese già dallo scorso 12 settembre, in versione beta testing e senza i titoli inediti che caratterizzeranno il catalogo ufficiale dal giorno della partenza. La nazione di Amsterdam è così il primo paese in assoluto al mondo a poter sperimentare l’offerta congiunta dei film Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e dei documentari National Geographic. Molti si sono detti stupiti di questa scelta apparentemente bizzarra, eppure secondo le informazioni raccolte dall’Hollywood Reporter il colosso di Topolino aveva le sue solide ragioni per farlo. Secondo i dati esposti dal magazine, infatti, gioca a favore di questo posizionamento la percentuale di ...

