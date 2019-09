Pensioni | Renzi Italia Viva | ‘Eliminerei Quota 100’

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) La riforma dellecontinua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella maggioranza di governo sul punto ci sono idee diverse, però il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri hanno già garantito che la misura sarà confermata fino ad esaurimento, quindi proseguirà la sperimentazione per tre anni, poi non si sa quale destino l’aspetti. Legge di Bilancio 2020: prosegue la sperimentazione di100 e Opzione donna Il presidente del Consiglio ha intanto assicurato che nella nuova manovra economica e ...

Fedepippoo7 : @Capezzone @NicolaPorro @QRepubblica Se vedo Vauro, Cazzola, Boldrini adesso pidiota (PER LA POLTRONA), la 'signora… - Paolo885 : “ Forse #Renzi tutto preso dalla lunghissima intervista dimentica che la principale riforma che ha portato a rispar… - Giovann00341278 : RT @sumaistu47: Se non c'è stato un cambiamento dalla notte berlusconiana al giorno di Renzi, allora sei molto distratta. All'arrivo di Ren… -