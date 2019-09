Pavia | rapina in villa | aggrediti domestico e proprietaria

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Marco Della Corte Dei ladri sono entrati all'interno di una residenza sita nell'Oltrepò Pavese. I balordi hanno derubato lae i suoi ospiti di tutti i loro gioielli. Notte di terrore presso le campagne di Verrua Po (), dove una banda formata da cinque ladri si è introdotta all'interno di una. Nell'abitazione, i criminali hanno trovato la padrona di casa assieme al suo. I due sono statie in seguito minacciati con una pistola. La banda di balordi è in seguito fuggita una volta messo a segno il colpo, sottraendo alcuni gioielli dalla cascina di campagna. Come riportato da un articolo recentemente pubblicato su FanPage, la vittima del furto avvenuto in provincia dirisulterebbe essere un'anziana di 78 anni. I ladri, tutti coperti da un passamontagna, sono riusciti a invadere l'interno dellapassando per una porta ...

