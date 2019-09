Partorisce la figlia morta e perde la vita 10 giorni dopo Tre medici a processo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Andrea Pegoraro Sono accusati di duplice omicidio colposo. Per i magistrati avrebbero sottovalutato un'ipertensione della donna, deceduta il 23 aprile 2017 all'ospedale Molinette di Torino Il primario di ginecologia dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, Pier Luigi Montironi, e due ginecologi andranno aper duplice omicidio colposo. Come riporta Torino today, i tresono accusati di avere avuto responsabilità nella morte di Sara Festa, la donna di 39 anni di Chieri deceduta il 23 aprile 2017 al nosocomio Molinette (dove era stata ricoverata in un secondo momento), dieciil decesso della sua bimba Giorgia, partorita senza. Ilsi aprirà il 12 febbraio 2020 ed è stato stabilito dal giudice per l'udienza preliminare Sara Perlo nel corso dell'udienza che si è svolta martedì 24 settembre. Secondo il procuratore aggiunto torinese Vincenzo ...

