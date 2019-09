Partecipa al nostro gioco e vinci una serata da “Trito” Pub Gourmet a Portici : Partecipa al nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare ...

Partecipa al nostro gioco e vinci una serata da “Trito” Pub Gourmet a Portici : Con il campionato di serie A torna anche il nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per ...

Partecipa al nostro gioco e vinci una serata al Trito Pub gourmet di Portici : Con il campionato di calcio di serie A torna anche il nostro gioco organizzato in collaborazione con il “Trito” Pub gourmet di Portici (NA). Grazie al Pub “Trito” di Portici anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per ...